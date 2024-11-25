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        Kaynarca'da inşaat iskelesinden düşen işçi yaralandı

        Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde cami inşaatının iskelesinden düşerek yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 18:00 Güncelleme: 25.11.2024 - 18:02
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        Kaynarca'da inşaat iskelesinden düşen işçi yaralandı
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        Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde cami inşaatının iskelesinden düşerek yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

        Orta Mahalle'deki Cedit Camisi inşaatının iskelesinde çalışan sıva ustası, dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten yere düştü.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralanan işçi, ekiplerce yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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