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        Sakarya'da 24 akülü tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine teslim edildi

        Sakarya'da hayırseverlerin desteğiyle alınan 24 akülü tekerlekli sandalye, düzenlenen törenle özel gereksinimli bireylere verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 16:52 Güncelleme: 26.11.2024 - 17:02
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        Sakarya'da 24 akülü tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine teslim edildi
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        Sakarya'da hayırseverlerin desteğiyle alınan 24 akülü tekerlekli sandalye, düzenlenen törenle özel gereksinimli bireylere verildi.

        İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ile İl Engelli Koordinatörlüğünce yürütülen "Gelin Destek Olalım, Engelliye Umut Olalım" projenin ikinci ayağı hayırseverlerin katkılarıyla gerçekleştirildi.

        Proje kapsamında alınan 24 akülü tekerlekli sandalyenin teslimi için Erenler ilçesindeki Sakarya Park Gülpınar Salonu'nda tören düzenlendi.

        Programda konuşan İl Müftüsü Mehmet Aşık, özel gereksinimli bireylerin Allah'ın özel kulları olduğunu belirterek, İslam dininin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin engellilere verdiği önemin ortada olduğunu söyledi.

        Her sağlam bireyin engelli adayı olduğunu vurgulayan Aşık, "Trafik kazası, merdivenden düşme, çok basit bir hareket, bir kulu özel gereksinimli yapabilir. O halde Allah'ın kulları arasında bir ayrım yoktur." dedi.

        İl Göç İdaresi Müdürü Ramazan Latifoğlu'nun da katıldığı etkinliğin sonunda engelli dernekleri tarafından İl Müftüsü Aşık'a çiçek verildi. Program sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.

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