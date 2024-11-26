Sakarya'da 24 akülü tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine teslim edildi

Sakarya'da hayırseverlerin desteğiyle alınan 24 akülü tekerlekli sandalye, düzenlenen törenle özel gereksinimli bireylere verildi.

İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ile İl Engelli Koordinatörlüğünce yürütülen "Gelin Destek Olalım, Engelliye Umut Olalım" projenin ikinci ayağı hayırseverlerin katkılarıyla gerçekleştirildi.

Her sağlam bireyin engelli adayı olduğunu vurgulayan Aşık, "Trafik kazası, merdivenden düşme, çok basit bir hareket, bir kulu özel gereksinimli yapabilir. O halde Allah'ın kulları arasında bir ayrım yoktur." dedi.

İl Göç İdaresi Müdürü Ramazan Latifoğlu'nun da katıldığı etkinliğin sonunda engelli dernekleri tarafından İl Müftüsü Aşık'a çiçek verildi. Program sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.