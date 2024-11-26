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        GÜNCELLEME - Sakarya'da tırın çarptığı kadın öldü

        Sakarya'nın Erenler ilçesinde tırın çarptığı kadın, hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 17:27 Güncelleme: 26.11.2024 - 17:27
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        GÜNCELLEME - Sakarya'da tırın çarptığı kadın öldü
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        Sakarya'nın Erenler ilçesinde tırın çarptığı kadın, hastanede hayatını kaybetti.

        Yeni Sakarya Caddesi'nde kırmızı ışıkta duran ve yeşilin yanmasıyla hareket eden M.E. idaresindeki 54 AGF 090 plakalı tır, araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalışan Sevim Ç'ye (58) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce tırın altından çıkarılarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü M.E, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

        Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kayıtlarda, araçların arasından geçmeye çalışan Sevim Ç'ye tırın çarptığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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