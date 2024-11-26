GÜNCELLEME - Sakarya'da tırın çarptığı kadın öldü

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ekiplerce tırın altından çıkarılarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yeni Sakarya Caddesi'nde kırmızı ışıkta duran ve yeşilin yanmasıyla hareket eden M.E. idaresindeki 54 AGF 090 plakalı tır, araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalışan Sevim Ç'ye (58) çarptı.

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