Sakarya'da öğretim görevlisi, eski öğrencisine karşı "ahlaka aykırı davrandığı" iddiasıyla açığa alındı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (SUBÜ) bir öğretim görevlisi, "ahlaka aykırı davranışta bulunduğu" iddiasıyla açığa alındı.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (SUBÜ) bir öğretim görevlisi, "ahlaka aykırı davranışta bulunduğu" iddiasıyla açığa alındı.
Üniversiteden yapılan açıklamada, bazı basın kuruluşlarına da yansıyan, Geyve Meslek Yüksekokulu'nda bir öğretim görevlisinin, geçen eğitim yılında mezun olan bir kadın öğrenciye "ahlaka aykırı ve terbiyesizce yaklaşımı"na yönelik idari işlem başlatıldığı belirtildi.
Disiplin soruşturması kapsamında öğretim görevlisinin açığa alındığı ve üniversiteye ait binalara girişinin yasaklandığı aktarılan açıklamada, "Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olarak en büyük önceliğimiz ailelerinin bizlere emanet ettiği gençleri en iyi şekilde yetiştirmek, onlara huzurlu ve kaliteli eğitim-öğretim ortamı sağlamaktır. Bunun için akademisyen öğrenci ilişkisinin sağlıklı yürütülmesi esastır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, bu ilişkiyi akademisyenlik vasfına dayanarak kötüye kullanan hiçbir personele müsamahalarının bulunmadığı vurgulanarak, "Konuya ilişkin mezun öğrencimizle iletişimimiz sürmektedir. İlgili öğretim görevlisi ile ilgili disiplin süreci de hassasiyetle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.