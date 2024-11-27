Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da öğretim görevlisi, eski öğrencisine karşı "ahlaka aykırı davrandığı" iddiasıyla açığa alındı

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (SUBÜ) bir öğretim görevlisi, "ahlaka aykırı davranışta bulunduğu" iddiasıyla açığa alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 16:57 Güncelleme: 27.11.2024 - 16:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da öğretim görevlisi, eski öğrencisine karşı "ahlaka aykırı davrandığı" iddiasıyla açığa alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (SUBÜ) bir öğretim görevlisi, "ahlaka aykırı davranışta bulunduğu" iddiasıyla açığa alındı.

        Üniversiteden yapılan açıklamada, bazı basın kuruluşlarına da yansıyan, Geyve Meslek Yüksekokulu'nda bir öğretim görevlisinin, geçen eğitim yılında mezun olan bir kadın öğrenciye "ahlaka aykırı ve terbiyesizce yaklaşımı"na yönelik idari işlem başlatıldığı belirtildi.

        Disiplin soruşturması kapsamında öğretim görevlisinin açığa alındığı ve üniversiteye ait binalara girişinin yasaklandığı aktarılan açıklamada, "Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olarak en büyük önceliğimiz ailelerinin bizlere emanet ettiği gençleri en iyi şekilde yetiştirmek, onlara huzurlu ve kaliteli eğitim-öğretim ortamı sağlamaktır. Bunun için akademisyen öğrenci ilişkisinin sağlıklı yürütülmesi esastır." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, bu ilişkiyi akademisyenlik vasfına dayanarak kötüye kullanan hiçbir personele müsamahalarının bulunmadığı vurgulanarak, "Konuya ilişkin mezun öğrencimizle iletişimimiz sürmektedir. İlgili öğretim görevlisi ile ilgili disiplin süreci de hassasiyetle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağım"
        "Kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağım"
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde sır perdesi aralanıyor!
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde sır perdesi aralanıyor!
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        Türkiye kitap ve sanatla değil mücevher ile Avrupa'nın 'kültürlüsü'
        Türkiye kitap ve sanatla değil mücevher ile Avrupa'nın 'kültürlüsü'
        "Enflasyon direnç gösteriyor"
        "Enflasyon direnç gösteriyor"
        Biden'dan Gazze için ateşkes mesajı
        Biden'dan Gazze için ateşkes mesajı
        Sanık doktor Şehmuz Çelik açıkladı! İlaç kesildiği için Serdarova bebek ölmüş!
        Sanık doktor Şehmuz Çelik açıkladı! İlaç kesildiği için Serdarova bebek ölmüş!
        6 maganda kurşun yağdırdı! Kevser başından vuruldu
        6 maganda kurşun yağdırdı! Kevser başından vuruldu
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Neşeli günler 9 hafta sürdü!
        Neşeli günler 9 hafta sürdü!
        25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!
        25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Havalar hissedilir şekilde ısınacak!
        Havalar hissedilir şekilde ısınacak!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beyoğlu'nda polisi ensesinden bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı
        Beyoğlu'nda polisi ensesinden bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı
        Erbil ile ilgili yeni karar
        Erbil ile ilgili yeni karar
        Piyasada sahte dolar paniği
        Piyasada sahte dolar paniği
        Gübrede yine garip gelişme
        Gübrede yine garip gelişme

        Benzer Haberler

        Sakaryaspor, Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sakaryaspor, Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sakarya'da kadın ve çocuklara yönelik spor eğitimleri düzenlenecek
        Sakarya'da kadın ve çocuklara yönelik spor eğitimleri düzenlenecek
        Sakarya, Bolu ve Düzce'nin yüksek kesimlerini kaplayan kar havadan görüntül...
        Sakarya, Bolu ve Düzce'nin yüksek kesimlerini kaplayan kar havadan görüntül...
        Sakarya'da kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
        Sakarya'da kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
        TIR'ın altında kalan yaya öldü; kaza kamerada
        TIR'ın altında kalan yaya öldü; kaza kamerada
        Sakarya'da tırın çarpması sonucu hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa...
        Sakarya'da tırın çarpması sonucu hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa...