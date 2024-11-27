Sakarya'da öğretim görevlisi, eski öğrencisine karşı "ahlaka aykırı davrandığı" iddiasıyla açığa alındı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (SUBÜ) bir öğretim görevlisi, "ahlaka aykırı davranışta bulunduğu" iddiasıyla açığa alındı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, bazı basın kuruluşlarına da yansıyan, Geyve Meslek Yüksekokulu'nda bir öğretim görevlisinin, geçen eğitim yılında mezun olan bir kadın öğrenciye "ahlaka aykırı ve terbiyesizce yaklaşımı"na yönelik idari işlem başlatıldığı belirtildi.

Disiplin soruşturması kapsamında öğretim görevlisinin açığa alındığı ve üniversiteye ait binalara girişinin yasaklandığı aktarılan açıklamada, "Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olarak en büyük önceliğimiz ailelerinin bizlere emanet ettiği gençleri en iyi şekilde yetiştirmek, onlara huzurlu ve kaliteli eğitim-öğretim ortamı sağlamaktır. Bunun için akademisyen öğrenci ilişkisinin sağlıklı yürütülmesi esastır." ifadeleri kullanıldı.