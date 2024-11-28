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        Karasu kıyısındaki sığlaşma nedeniyle hamsi tekneleri yakın limanlara yönlendirildi

        Sakarya'nın Karasu ilçesi kıyısında yaşanan sığlaşma sebebiyle hamsi avcılığı yapan tekneler, Kocaeli ve Düzce'deki limanlara yöneldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 16:56 Güncelleme: 28.11.2024 - 17:05
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        Karasu kıyısındaki sığlaşma nedeniyle hamsi tekneleri yakın limanlara yönlendirildi
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        Sakarya'nın Karasu ilçesi kıyısında yaşanan sığlaşma sebebiyle hamsi avcılığı yapan tekneler, Kocaeli ve Düzce'deki limanlara yöneldi.

        Karadeniz'e açılan hamsi tekneleri, yüklerini boşaltmak amacıyla girecekleri Sakarya Nehri ağzında sığlaşma engeline takıldı. Nehrin Karadeniz'le birleştiği noktada derinliğin 2 metre olması nedeniyle giriş yapamayan tekneler ve troller, en yakın limanlara yönlendirildi.

        Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı, gazetecilere, nehir ağzındaki sorunun uzun yıllardır devam ettiğini, buraya liman yapılması gerektiğini söyledi.

        Bıçakcı, nehrin ağzının sığ ve en derin yerinin 2 metre olduğunu vurgulayarak, "Hamsi tekneleri bu nedenle mağdur oldu, nehre girip boşaltım yapamıyor. En yakın liman Kefken'de fakat orada çok kalabalık var. Diğer yakın liman ise Akçakoca'da. Bu limanda da çok fazla tekne var ve boşaltımda zorlanıyorlar." dedi.

        Balıkçıların, Tarım ve Orman Bakanlığınca oluşturulan hamsi çıkartma noktalarından biri olan Sakarya'da yük boşalttığını belirten Bıçakcı, "Fakat her zaman odluğu gibi nehir ağzı yine sığlaştı ve girişe müsaade etmiyor. Tekeneler için zaman kaybı ve avlanma süreleri de kısalıyor." ifadelerini kullandı.

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