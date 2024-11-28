Sakarya'da engelli bireyler kariyer ve istihdam gününde buluştu

Sakarya'da "Engelliler için Kariyer ve İstihdam Günü" düzenlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İŞKUR tarafından Sosyal Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Vali Rahmi Doğan, 2000'li yıllardan itibaren engelli bireylerin daha müreffeh bir yaşam sürmesi adına birçok yasal düzenleme yapıldığını söyledi.

Doğan, engelli vatandaşların sosyal hayatta hiç kimseye ihtiyaç duymadan yaşamalarını sürdürmeleri noktasında gerekli çalışmaları yapmakla mükellef olduklarını kaydetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da engelleri aşmak ve engelsiz bir yaşamda buluşmak adına önemli bir program gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Alemdar, projelerle özel vatandaşların sosyal hayata entegre olmalarını sağlayacaklarını anlattı.