Sakarya'da karı kocanın öldüğü kazaya karışan otomobilin sürücüsü tutuklandı

Adapazarı-Karasu yolu Darıçayırı Karapınar kavşağında dün, Ali Küntaş yönetimindeki 54 AN 805 plakalı otomobil ile Adem B. idaresindeki 54 TR 802 plakalı otomobil çarpışmış, Ali ve eşi Zeynep Küntaş kaza yerinde hayatını kaybetmiş, diğer otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçmıştı.

Çiftin yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Sürücünün ehliyetsiz ve alkollü olduğu öğrenildi.

Adapazarı-Karasu yolu Darıçayırı Karapınar kavşağında dün iki otomobilin çarpışması sonucu Ali ve Zeynep Küntaş'ın hayatını kaybettiği kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü Adem B. jandarma ekiplerince yakalandı.

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