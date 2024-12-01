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        Sakarya'da devrilip su kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobilin devrilip su kanalına düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 16:53 Güncelleme: 01.12.2024 - 16:54
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        Sakarya'da devrilip su kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobilin devrilip su kanalına düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Karasu-Adapazarı yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 EE 542 plakalı otomobil, Köprübaşı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Savrulan araç yolun ortasındaki su kanalına düşerek durabildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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