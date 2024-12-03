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        Öğretmenler engellilik konusunda farkındalık oluşturmak için kısa film çekti

        Sakarya'da öğretmenler, engellilik konusunda farkındalık oluşturmak için kısa film hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 12:43 Güncelleme: 03.12.2024 - 13:09
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        Öğretmenler engellilik konusunda farkındalık oluşturmak için kısa film çekti
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        Sakarya'da öğretmenler, engellilik konusunda farkındalık oluşturmak için kısa film hazırladı.

        Pamukova ilçesindeki Ertuğrul Gazi Ortaokulunda görevli Türkçe öğretmeni Elif Alp ve iki meslektaşı, "Herkes engelli adayıdır", "Empati engelleri kaldırır" sloganıyla hazırladıkları filmde, engellilerin günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları konu aldı.

        Okulun bahçesinde geçen filmin senaristliğini yapan Elif Alp, AA muhabirine, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla kısa film çektiklerini söyledi.

        Amaçlarının herkese empati kurdurabilmek olduğunu vurgulayan Alp, "İnsanlar maalesef kendilerini başkalarının yerine koyamıyor. Biz empatiye vurgu yaptık. Empati tüm engelleri kaldırır. Engelli bireylerimizi anlamak için empati yapmamız gerekiyor. Empati yaparsak onların hayatını daha da kolaylaştırırız. Filmimizin amacı buydu." diye konuştu.

        - "Her yönüyle öğretici, eğitici olmaya çalışıyorum"

        Filmde oyunculuk yapan matematik öğretmeni Dilek Bilaloğlu da Engellilerle Dayanışma Kulübünün çalışmaları doğrultusunda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık oluşturmak istediklerini kaydetti.

        Empatinin önemine işaret eden Bilaloğlu, "Çocuklara her yönüyle öğretici, eğitici olmaya çalışıyorum. Bu projeyi yaptıktan sonra öğrencilerden ve çevremizden olumlu dönütler aldık. Empati kurmalıyız çünkü hepimiz birer engelli adayıyız. Kimin yarın ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Engelliler Haftası'na atıfta bulunmanın en güzel yöntemlerinden birinin canlandırma olacağını düşündük." ifadelerini kullandı.

        Filmin kameramanlığını ve montajını üstlenen fen bilimleri öğretmeni Hakan Ülker ise öğretmen arkadaşlarının birçok konuya duyarlı davrandığını, onlara projelerini hayata geçirmek için yardımcı olduğunu dile getirdi.

        Projeye katkı sunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Ülker, "Öğretmen arkadaşım, engelli duruma düşerek yaşadığı zorluğu güzel canlandırdı. Biz de o atmosfere girdik. Filmi çekerken engellilerle empati yapabildik." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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