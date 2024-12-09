Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya'da okuyan üniversite öğrencileri kentin tarihi mekanlarını ziyaret etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencileri, şehrin güney destinasyonunda bulunan tarihi yerleri gezdi.

Geyve'de Alifuatpaşa Kuva-yi Milliye Müzesi ve 2. Bayezid Köprüsü'nü ziyaret eden öğrenciler, daha sonra Pamukova'daki Esentepe Seyir Terası'ndan Pamukova Ovası'nın manzarasını izledi.

Şehrin tarihi dokusuna dair birçok eseri yerinde inceleme fırsatı bulan öğrenciler, tarihi Taraklı evleri, tarihi çınar ağacı, tarihi Yunuspaşa Camisi ve hamamını ziyaret etti. - Sakarya'da ücretsiz film gösterimi gerçekleştirilecek Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür-sanat etkinlikleri kapsamında 10 Aralık Salı günü "Raşomon" isimli film, Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM) saat 19.00'da gösterime girecek.

Film gösteriminin ardından Araştırma Görevlisi Dr. Muzaffer Musab Yılmaz, sinemaseverlerle film hakkında söyleşi gerçekleştirecek. - Hendek'te anaokulu öğrencilerine masal atölyesi etkinliği düzenlendi Hendek Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün koordinesinde, çocukların hayal gücünü geliştirmek, eğlenerek öğrenmelerini sağlamak amacıyla Ticaret Merkezi Konferans Salonu'nda masal atölyesi etkinliği yapıldı.