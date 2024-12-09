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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya'da okuyan üniversite öğrencileri kentin tarihi mekanlarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 14:11 Güncelleme: 09.12.2024 - 14:19
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        Sakarya'dan kısa kısa
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        Sakarya'da okuyan üniversite öğrencileri kentin tarihi mekanlarını ziyaret etti.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencileri, şehrin güney destinasyonunda bulunan tarihi yerleri gezdi.

        Geyve'de Alifuatpaşa Kuva-yi Milliye Müzesi ve 2. Bayezid Köprüsü'nü ziyaret eden öğrenciler, daha sonra Pamukova'daki Esentepe Seyir Terası'ndan Pamukova Ovası'nın manzarasını izledi.

        Şehrin tarihi dokusuna dair birçok eseri yerinde inceleme fırsatı bulan öğrenciler, tarihi Taraklı evleri, tarihi çınar ağacı, tarihi Yunuspaşa Camisi ve hamamını ziyaret etti.

        - Sakarya'da ücretsiz film gösterimi gerçekleştirilecek

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür-sanat etkinlikleri kapsamında 10 Aralık Salı günü "Raşomon" isimli film, Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM) saat 19.00'da gösterime girecek.

        Film gösteriminin ardından Araştırma Görevlisi Dr. Muzaffer Musab Yılmaz, sinemaseverlerle film hakkında söyleşi gerçekleştirecek.

        - Hendek'te anaokulu öğrencilerine masal atölyesi etkinliği düzenlendi

        Hendek Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün koordinesinde, çocukların hayal gücünü geliştirmek, eğlenerek öğrenmelerini sağlamak amacıyla Ticaret Merkezi Konferans Salonu'nda masal atölyesi etkinliği yapıldı.

        Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, geleceğin teminatı çocukların eğitimine ve okul hayatlarına katkı sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Bu tür etkinliklerle çocuklarımızın hayal gücünü geliştirmeyi, onları eğlenirken öğrenmeye teşvik etmeyi amaçlıyoruz. 'Masal Saati' etkinliğimizde farklı masallarla çocuklarımızı buluşturduk. Eğlenirken öğrenmelerini sağlayan bu tür programları artırarak sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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