Sakarya'da kısa kısa

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ. (SEDAŞ) Adapazarı ilçesinin kesintisiz enerji ihtiyacını karşılamak için elektrik altyapısına 166 milyon liralık yatırım çalışmalarına başladı.

SEDAŞ, İstiklal Mahallesi'ne 31 milyon, Şeker Mahallesi'ne 63 milyon, Mehmet Karabaşoğlu Caddesi'ne ise 72 milyon liralık altyapı çalışmalarında bulunacak.

İstiklal Mahallesi'nde ekonomik ömrünü tamamlamış enerji hatları yenilenerek, "İstiklal Mahallesi Aydın Sokak Yeraltı Projesi" kapsamında 7 bin 700 metre orta gerilim ve 35 bin metre alçak gerilim yer altı hattı, 2 bina tipi trafo, 171 aydınlatma direği ve 193 saha dağıtım panosu devreye alınacak. Şeker Mahallesi Ak Sokak Yeraltı Projesi kapsamında ise 23 bin 340 metre orta gerilim ve 92 bin 400 metre alçak gerilim yeraltı kablosu, 4 bina tipi trafo, 583 aydınlatma direği ve 220 saha dağıtım panosunun tesis edilecek.

Mehmet Karabaşoğlu Caddesi Yeraltına Alınma ve Aydınlatma Projesiyle 55 bin 500 metre orta gerilim ve 82 bin metre alçak gerilim yer altı kablosu döşenerek, 6 bina tipi trafo, 435 aydınlatma direği ve 205 saha dağıtım panosu hizmete girecek. - Devlet Tiyatrolarının "Boş Şehir" oyunu sahnelendi Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının aralık ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında "Boş Şehir" tiyatro oyunu Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde Diyarbakır Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelendi.