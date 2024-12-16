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        AK Parti İl Başkanı Tever ve Yönetim Kurulu mazbatasını aldı

        AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'nde İl Başkanlığına seçilen Yunus Tever ve Yönetim Kurulu üyeleri mazbatalarını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 23:33 Güncelleme: 16.12.2024 - 23:37
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        AK Parti İl Başkanı Tever ve Yönetim Kurulu mazbatasını aldı
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        AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'nde İl Başkanlığına seçilen Yunus Tever ve Yönetim Kurulu üyeleri mazbatalarını aldı.

        İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sakarya Adliyesi Ek Hizmet Binası'na gelen Tever ve üyeler, mazbatalarını aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Tever, Sakarya'nın tüm ilçelerinde çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini belirtti.

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri, delegelerin desteğiyle göreve seçildiklerini aktaran Tever, "Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunun hayat geçirilmesi yolunda önemli bir döneme giriyoruz. AK Partimizin kurulduğu günden bu yana ortaya koyduğu eser ve hizmet siyasetinin en güçlü destekçisi olan Sakarya, bugün de yarın da bu kutlu yürüyüşün lokomotifi olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

        Tever, yönetim kurulunda yüzde 40'lık bir değişime gittiklerini aktararak, şunlar kaydetti:

        "Tecrübeli ve deneyimli isimleri aramıza yeniden kattık. Amacımız bu büyük aileyi toparlayıp, herkesi oyuna dahil edeceğiz. Küskün, kendini dışlanmış ve kenarda hisseden kimse kalmayacak inşallah. Ben bundan önceki yönetim kurulu üyelerimize bugüne kadarki hizmetleri ve emekleri için teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışıdır ancak bu yarışta sen, ben değil biz olursak var oluruz. Ak davamızda bugünlere kadar biz olarak geldik, inşallah bundan sonra da yine biz olarak devam edeceğiz."

        Ülke ve şehre eser kazandırmanın peşinde olduklarını vurgulayan Tever, milletin her kesiminin sıkıntılarını çözmek, taleplerine cevap vermek, beklentilerini hayata geçirmek için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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