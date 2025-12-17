Habertürk
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 18:46 Güncelleme: 17.12.2025 - 18:50
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında Karasu ve Serdivan ilçesinde operasyon düzenlendi.

        Karasu'da ikamet ettiği tespit edilen B.Ç'nin (48) evinde yapılan aramada 1 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, uyuşturucu yapımında kullanılan 100 miligram sentetik uyuşturucuyla karıştırılmış aseton, 45 gram sentetik uyuşturucu, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 cep telefonu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

        Serdivan'da M.Z.Ö'nün (41) üzerinde ve aracında yapılan aramada ise 1 parça halinde 1 gram olarak paketlenmiş sentetik uyuşturucu, kubar esrar, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca, şarjör ve fişek ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ç. vea M.Z.Ö. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

