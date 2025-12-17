Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı
Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında Karasu ve Serdivan ilçesinde operasyon düzenlendi.
Karasu'da ikamet ettiği tespit edilen B.Ç'nin (48) evinde yapılan aramada 1 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, uyuşturucu yapımında kullanılan 100 miligram sentetik uyuşturucuyla karıştırılmış aseton, 45 gram sentetik uyuşturucu, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 cep telefonu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
Serdivan'da M.Z.Ö'nün (41) üzerinde ve aracında yapılan aramada ise 1 parça halinde 1 gram olarak paketlenmiş sentetik uyuşturucu, kubar esrar, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca, şarjör ve fişek ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ç. vea M.Z.Ö. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
