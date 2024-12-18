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        Sakarya'da otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 11:29 Güncelleme: 18.12.2024 - 11:30
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        Sakarya'da otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Taraklı-Geyve kara yolu Akçeşme mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 ABK 487 plakalı cip ile karşı yönden gelen H.T. yönetimindeki 34 YC 5136 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü ile yolcu A.K. yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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