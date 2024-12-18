Sakarya'da otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Taraklı-Geyve kara yolu Akçeşme mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 ABK 487 plakalı cip ile karşı yönden gelen H.T. yönetimindeki 34 YC 5136 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile yolcu A.K. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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