Anadolu Otoyolu'nda kağıt havlu yüklü dorsede çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) ekipleri sevk edildi.

Otoyolun Ankara istikameti Hendek Kalaylık mevkisinde yabancı plakalı kamyona bağlı kağıt havlu yüklü dorsede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Otoyolu Sakarya kesiminde kağıt havlu yüklü dorsede çıkan yangın hasara neden oldu.

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