Anadolu Otoyolu'nda kağıt havlu yüklü dorsede çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Otoyolu Sakarya kesiminde kağıt havlu yüklü dorsede çıkan yangın hasara neden oldu.
Anadolu Otoyolu Sakarya kesiminde kağıt havlu yüklü dorsede çıkan yangın hasara neden oldu.
Otoyolun Ankara istikameti Hendek Kalaylık mevkisinde yabancı plakalı kamyona bağlı kağıt havlu yüklü dorsede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
O sırada yoldan geçen karayolları ekiplerinin uyarmasıyla sürücü, dorseyi kamyondan ayırdı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında malzemeler kullanılamaz hale geldi, dorsede hasar oluştu.
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