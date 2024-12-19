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        Sakarya'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

        Sakarya'da jandarma ekiplerince bir haftada düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 17:39 Güncelleme: 19.12.2024 - 17:39
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        Sakarya'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı
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        Sakarya'da jandarma ekiplerince bir haftada düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 11-18 Aralık'ta uyuşturucuyla mücadele ve kaçakçılığın önlenmesi yönelik 33 operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda, 280 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı), 193 kilogram kaçak tütün, 1 kilo 102 gram sentetik uyuşturucu, 100 gram toz esrar, 17 uyuşturucu kullanım aparatı, 3 tütün sarma makinesi, 3 hava kompresörü, 3 hava kurutucu, 2 hassas terazi, esrar öğütme aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, makineli tabanca ve şarjörü, ruhsatsız av tüfeği ve 116 tabanca fişeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 200 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 35 şüpheliden 2'si "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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