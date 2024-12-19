Sakarya'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan 35 şüpheliden 2'si "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.​​​​​​​

Operasyonlarda, 280 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı), 193 kilogram kaçak tütün, 1 kilo 102 gram sentetik uyuşturucu, 100 gram toz esrar, 17 uyuşturucu kullanım aparatı, 3 tütün sarma makinesi, 3 hava kompresörü, 3 hava kurutucu, 2 hassas terazi, esrar öğütme aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, makineli tabanca ve şarjörü, ruhsatsız av tüfeği ve 116 tabanca fişeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 200 lira ele geçirildi.

Sakarya'da jandarma ekiplerince bir haftada düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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