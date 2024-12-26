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        Sakaryaspor ligin ilk bölümünü "tatsız" geçirdi

        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 17 haftalık ilk bölümünü 21 puanla 18. sırada tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 12:17 Güncelleme: 26.12.2024 - 12:17
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        Sakaryaspor ligin ilk bölümünü "tatsız" geçirdi
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        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 17 haftalık ilk bölümünü 21 puanla 18. sırada tamamladı.

        Sezona Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalarak başlayan Sakarya ekibi, sonraki haftalarda Manisa FK ile 2-2, Amed Sportif Faaliyetler ile 0-0 ve Ahlatcı Çorum FK ile 1-1 eşitlikle sahadan ayrıldı.

        Ligin 5. haftasında Şanlıurfaspor'u 2-0 yenerek galibiyetle tanışan yeşil-siyahlı takım, daha sonra üst üste MKE Ankaragücü'ne 2-1, Central Hospital Ümraniyespor'a 3-1 ve Solwie Energy Fatih Karagümrük'e 4-0 mağlup oldu.

        Zemin bakımı nedeniyle 4 iç saha müsabakasını dışarıda oynayan Sakarya temsilcisi, ligin 9. haftasında Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda ilk kez çıktığı maçta Uğur Okulları İstanbulspor'u 3-1 yendi.

        Ligin 10. haftasında deplasmanda Teksüt Bandırmaspor'a 3-2 yenilen Sakaryaspor, dış sahada Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti.

        Konuk ettiği Kocaelispor'la oynadığı maçtan 1-0 mağlup ayrılan yeşil-siyahlı takım, deplasmanda Adanaspor'la 1-1 berabere kaldı.

        Ligin 14. haftasında evinde Boluspor'u 2-1'lik skorla geçen Sakaryaspor, Siltaş Yapı Pendikspor'a 3-0 yenildi.

        Evinde ağırladığı Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-1 yenen Sakarya temsilcisi, deplasmanda Erzurumspor FK ile golsüz berabere kaldı.

        Sakaryaspor, ligin ilk bölümünü 5 galibiyet ile altışar beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 21 puanla 18. sırada tamamladı. Rakip fileleri 20 kez havalandıran Sakarya ekibi, kalesinde 24 gol gördü.

        - Sakaryaspor, deplasmanda oynadığı müsabakalardan tek galibiyet çıkarabildi

        Zemin bakımı nedeniyle ilk 4 iç saha maçını başka statlarda oynamak zorunda kalan Sakaryaspor, bu müsabakalardan 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.

        Sakaryaspor, dış sahada başarısız bir grafik çizdi. Deplasmanda oynadığı 9 müsabakada tek galibiyetini Yeni Malyatyasor'u 2-0 yenerek alan ekip, diğer maçlarda 4 mağlubiyet ve 4 beraberlikle sahadan ayrıldı.

        Ligin ilk bölümünü sondan 3. sırada tamamlayan yeşil-siyahlı ekip, geçen sezonki performansını arattı.

        Geçen sezon 18 takımın bulunduğu ligin ilk bölümünü 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 32 puanla 4. sırada bitiren ekip, 28 gol atmış, 8 gole engel olamamıştı.

        Sakarya ekibi, 10 yılın ardından yükseldiği 1. Lig'de ise 19 takımlı 2022-2023 sezonunun ilk bölümünü de 22 puanla 10. sırada tamamlamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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