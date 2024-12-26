Sakaryaspor ligin ilk bölümünü "tatsız" geçirdi

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 17 haftalık ilk bölümünü 21 puanla 18. sırada tamamladı.

Sezona Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalarak başlayan Sakarya ekibi, sonraki haftalarda Manisa FK ile 2-2, Amed Sportif Faaliyetler ile 0-0 ve Ahlatcı Çorum FK ile 1-1 eşitlikle sahadan ayrıldı.

Ligin 5. haftasında Şanlıurfaspor'u 2-0 yenerek galibiyetle tanışan yeşil-siyahlı takım, daha sonra üst üste MKE Ankaragücü'ne 2-1, Central Hospital Ümraniyespor'a 3-1 ve Solwie Energy Fatih Karagümrük'e 4-0 mağlup oldu.

Zemin bakımı nedeniyle 4 iç saha müsabakasını dışarıda oynayan Sakarya temsilcisi, ligin 9. haftasında Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda ilk kez çıktığı maçta Uğur Okulları İstanbulspor'u 3-1 yendi. Ligin 10. haftasında deplasmanda Teksüt Bandırmaspor'a 3-2 yenilen Sakaryaspor, dış sahada Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Konuk ettiği Kocaelispor'la oynadığı maçtan 1-0 mağlup ayrılan yeşil-siyahlı takım, deplasmanda Adanaspor'la 1-1 berabere kaldı.

Ligin 14. haftasında evinde Boluspor'u 2-1'lik skorla geçen Sakaryaspor, Siltaş Yapı Pendikspor'a 3-0 yenildi. Evinde ağırladığı Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-1 yenen Sakarya temsilcisi, deplasmanda Erzurumspor FK ile golsüz berabere kaldı. Sakaryaspor, ligin ilk bölümünü 5 galibiyet ile altışar beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 21 puanla 18. sırada tamamladı. Rakip fileleri 20 kez havalandıran Sakarya ekibi, kalesinde 24 gol gördü.

- Sakaryaspor, deplasmanda oynadığı müsabakalardan tek galibiyet çıkarabildi Zemin bakımı nedeniyle ilk 4 iç saha maçını başka statlarda oynamak zorunda kalan Sakaryaspor, bu müsabakalardan 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı. Sakaryaspor, dış sahada başarısız bir grafik çizdi. Deplasmanda oynadığı 9 müsabakada tek galibiyetini Yeni Malyatyasor'u 2-0 yenerek alan ekip, diğer maçlarda 4 mağlubiyet ve 4 beraberlikle sahadan ayrıldı.