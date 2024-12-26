Ferizli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adnan Menderes Caddesi'ndeki iş yerine gelen M.Ş'nin çalıştırdığı makineden alevler çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.
Dumandan etkilenen M.Ş, sağlık görevlilerince İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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