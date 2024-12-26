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        Ferizli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Sakarya'nın Ferizli ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 13:04 Güncelleme: 26.12.2024 - 13:06
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        Ferizli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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        Sakarya'nın Ferizli ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Adnan Menderes Caddesi'ndeki iş yerine gelen M.Ş'nin çalıştırdığı makineden alevler çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

        Dumandan etkilenen M.Ş, sağlık görevlilerince İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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