Osmanlı'nın estetik mimari mirası Taraklı ve Safranbolu, yılbaşı ile sömestir tatiline hazır

UĞUR SUBAŞI / ORHAN KUZU - Tarihi konakları, otantik sokakları ve yöresel zenginlikleriyle öne çıkan Sakarya'nın Taraklı ile Karabük'ün Safranbolu ilçeleri, yılbaşı ve sömestirde tatil yapacaklara tarihi ve doğal mekanlarıyla keyifli vakit geçirme imkanı sunuyor.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünce 2021'de "Kırsal Turizm Alanı" ödülüne layık görülen Taraklı, ziyaretçilerini adeta tarih yolculuğuna çıkarıyor.

İş ve şehir stresinden uzaklaşarak sakin ve doğada vakit geçirmek isteyenlerin ilgi gösterdiği ilçe, Kültür ve Turizm Bakanlığınca tescilli 200'ün üzerinde yapıya ev sahipliği yapıyor. Osmanlı ahşap mimarisinin özgün örneklerinden tarihi konakları, el sanatları, yöresel lezzetleri ve doğal alanlarıyla ön plana çıkan Taraklı, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Gıcırdayan ahşap merdivenleri, yüksek tavanları ve eşyalarıyla ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkaran ilçe, aynı zamanda termal kaplıcaları, bozulmamış doğaya sahip olan Karagöl Yaylası'yla da misafirlerine alternatif etkinlik alanları sunuyor. Ayrıca, Yunuspaşa ve Orhangazi çarşılarında yöresel ürünler, hediyelik süs eşyaları, takılar ve bölgeye özgü aksesuarlar da tezgahlarda yerini alarak ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

- "Her gelen mutlaka Taraklı'yı da insanını da seviyor" İlçede turizm sektöründe faaliyet gösteren Ahmet Genç, AA muhabirine, büyükşehirlere yakın olma avantajı dolayısıyla ilçenin çok fazla ziyaretçi ağırladığını, tatil dönemlerinde ilçedeki tüm konaklarda doluluk yaşandığını söyledi. Genç, hafta sonu tatillerinde de talep alan ilçenin her mevsim tercih edilebilen yerlerden olduğunu belirterek, "sakin şehir" olarak bilinen Taraklı'nın konakları, yaylası, piknik yapılacak alanları ve çarşılarıyla misafirlerine güzel imkanlar sunduğunu anlattı.

Tatilcilerin ilçeyi genelde dinlenmek için tercih ettiklerini ifade eden Genç, misafirlerin huzur bulup dinç şekilde ayrılabilecekleri mekanları da olduğunu aktardı. Yılbaşı günü hafta içine denk gelmesine rağmen çok talep aldıklarını ve konaklama alanlarının dolmak üzere olduğunu söyleyen Genç, "Özellikle sömestir çok iyi geçer. Bu zamanda kar yağışı da olur genelde. Sömestirin tamamında mutlaka yoğunluk oluyor. Biz de misafirlere konaklama, restoran ve kafeterya imkanı sunuyoruz. Yöresel et ürünleri üzerine ağırlık veriyoruz." diye konuştu.

İlçede tarihi çarşı, 7 asırlık çınar ağacı, tarihi Yunus Paşa Camisi ve konaklar gibi ziyaretçilere gezi ve fotoğraf çekilme imkanı sunan birçok mekan bulunduğunu vurgulayan Genç, "Gelenleri mutlu etmeye çalışıyoruz. Özellikle Taraklı'nın kendisinde ve insan yapısında bu var. İnsanı çok sıcak kanlı. Her gelen mutlaka Taraklı'yı da insanını da seviyor. Misafirlerimizin burada mutlu olmasını sağlamak en büyük hedefimiz." ifadelerini kullandı.

- Safranbolu, yılbaşını hareketli geçirecek UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesi, yılbaşında yerli ve yabancı turistleri ağırlamayı bekliyor. Osmanlı döneminden bugüne aslını koruyarak gelen han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra 18-20. yüzyıllarda yapılan estetik, geleneksel konakların yer aldığı tarihi ilçede yılbaşı hazırlıkları tamamlandı. İlçede restore edilerek butik otel haline dönüştürülen konaklar ve otellerde yılbaşı öncesi hareketlilik başladı.

Bu yıl ikinci kez düzenlenen yılbaşı panayırında ise Safranbolu'nun tarihi dokusuna ve kış şartlarına uygun tasarlanan özel stantlarda esnaf, birbirinden renkli ürünlerle yerlerini aldı. İlçede 12 ay turizm hedefi ve esnafa destek amacıyla başlatılan panayır, yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. - "Konumu, tarihi, kültürü ve doğal güzellikleri itibarıyla 12 ay tercih edilen bir yer"

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu, ilçede 2 yıldır yılbaşı panayırı açıldığını söyledi. Bu tür etkinliklerle ilçenin daha çok tercih edilmeye başladığını, panayırın ilçedeki yılbaşı hareketliliğini ve cazibesini artırdığını anlatan Urgancıoğlu, "Çünkü hiçbir şey yapmadığımızda cansız görünüyor. Geçen seneki görselleri birçok acenteyle paylaştık. Tur yapmaya yeni karar veren Safranbolu'yu tercih eden gruplarımız oldu." şeklinde konuştu.

Urgancıoğlu, Safranbolu'nun yılbaşı için çok cazip olduğunu ifade ederek, ilçenin Ankara, İstanbul gibi büyükşehirlere çok kolay ulaşılabilir noktada bulunduğunu, fiyatlar açısından makul olduğunu vurguladı. Safranbolu'nun kışın özellikle kar yağdığında masalsı şehre dönüştüğünü dile getiren Urgancıoğlu, şunları söyledi: