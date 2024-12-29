Sakarya'da otomobilin bariyere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Adapazarı-Karasu yolunda seyreden B.A. idaresindeki otomobil, Küçük Söğütlü Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından sürücü ile yolcu N.A. hastaneye kaldırıldı.
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