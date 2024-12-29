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        Sakarya'da otomobilin bariyere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 10:04 Güncelleme: 29.12.2024 - 10:06
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        Sakarya'da otomobilin bariyere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Adapazarı-Karasu yolunda seyreden B.A. idaresindeki otomobil, Küçük Söğütlü Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından sürücü ile yolcu N.A. hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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