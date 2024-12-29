Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 13:56 Güncelleme: 29.12.2024 - 13:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

        İddiaya göre, İstiklal Mahallesi Oğuzhan Sokak'ta A.K. (26), henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı Y.E.A'yı (21) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.

        Polis, kaçan şüpheliyi arıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        Dünyada bir günde 3 uçak kazası!
        Dünyada bir günde 3 uçak kazası!
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        Musk'ın AfD yazısı tartışma yarattı
        Musk'ın AfD yazısı tartışma yarattı
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        "Uzaylılar aramızda"
        "Uzaylılar aramızda"
        "Suriye'de 4 yıl seçim yapılması zor"
        "Suriye'de 4 yıl seçim yapılması zor"
        'Ufaklıktan haber var'
        'Ufaklıktan haber var'
        "Neden peşimizden geliyorsun" diye sivil polislere saldırdılar!
        "Neden peşimizden geliyorsun" diye sivil polislere saldırdılar!
        Zaha Lyon'da da tutunamadı!
        Zaha Lyon'da da tutunamadı!
        496 balık türünün yüzde 65'inde o var
        496 balık türünün yüzde 65'inde o var
        "Dağda yaşıyorum"
        "Dağda yaşıyorum"
        Sevgilisini öldürmek için kiralık katil tuttu! Tuttuğu kiralık katil onu öldürdü
        Sevgilisini öldürmek için kiralık katil tuttu! Tuttuğu kiralık katil onu öldürdü
        Ya Voldemort haklıysa?
        Ya Voldemort haklıysa?
        Annesine tepki yağdı
        Annesine tepki yağdı
        "Şans için 12 üzüm" geleneğinin perde arkası!
        "Şans için 12 üzüm" geleneğinin perde arkası!
        Narin Güran davasında karar
        Narin Güran davasında karar
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!

        Benzer Haberler

        Sakarya'da boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan zanlı yakalandı
        Sakarya'da boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan zanlı yakalandı
        "Akran Dayanışması" projesiyle akran zorbalığına karşı örnek davranışlar öz...
        "Akran Dayanışması" projesiyle akran zorbalığına karşı örnek davranışlar öz...
        Sakarya'da otomobilin bariyere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
        Sakarya'da otomobilin bariyere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
        Sakarya'da horozlarının komşuya verilmesine kızan kişi 7 tavuğunu tüfekle t...
        Sakarya'da horozlarının komşuya verilmesine kızan kişi 7 tavuğunu tüfekle t...
        Sakarya'da fındık tarlasına devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı
        Sakarya'da fındık tarlasına devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa