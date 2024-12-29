GÜNCELLEME - Sakarya'da boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan zanlı tutuklandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, Yeni Mahallesi'nde yaşayan S.K. (33) ile 3 ay önce evlendiği ve boşanma aşamasında olduğu eşi E.K. (26) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.K, karısını 20'den fazla bıçak darbesiyle yaraladı.

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