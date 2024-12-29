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        GÜNCELLEME - Sakarya'da boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan zanlı tutuklandı

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı, gözaltına alınan şüpheli koca tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 13:48 Güncelleme: 29.12.2024 - 13:48
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        GÜNCELLEME - Sakarya'da boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan zanlı tutuklandı
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        Sakarya'nın Hendek ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı, gözaltına alınan şüpheli koca tutuklandı.

        İddiaya göre, Yeni Mahallesi'nde yaşayan S.K. (33) ile 3 ay önce evlendiği ve boşanma aşamasında olduğu eşi E.K. (26) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.K, karısını 20'den fazla bıçak darbesiyle yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Polis, olay yerinden kaçan zanlıyı yapılan çalışmayla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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