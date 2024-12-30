Sakarya'da panelvan ile otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde panelvanın otomobile arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde panelvanın otomobile arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
M.Ş. idaresindeki 54 LF 439 plakalı panelvan, D-020 kara yolu Çevre Yolu Caddesi üzerinde B.Ö'nün kullandığı 34 HT 1342 plakalı otomobile arkadan çarptı. Otomobil, çarpmanın şiddetiyle refüje çıktı.
İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araç sürücüleri ile otomobilde yolcu olan A.B. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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