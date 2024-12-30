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        Sakarya'da panelvan ile otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde panelvanın otomobile arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 12:08 Güncelleme: 30.12.2024 - 12:10
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        Sakarya'da panelvan ile otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde panelvanın otomobile arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        M.Ş. idaresindeki 54 LF 439 plakalı panelvan, D-020 kara yolu Çevre Yolu Caddesi üzerinde B.Ö'nün kullandığı 34 HT 1342 plakalı otomobile arkadan çarptı. Otomobil, çarpmanın şiddetiyle refüje çıktı.

        İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan araç sürücüleri ile otomobilde yolcu olan A.B. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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