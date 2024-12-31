Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 2025 hedeflerini anlattı.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, kentsel dönüşüm, altyapı, üstyapı, çevre, ulaşım ve diğer tüm alanlarda 2025'in yatırım ve icraat yılı olacağını belirtti.

Bu yıl Sakarya için gayretle çalıştığını anlatan Alemdar, "2025 yılına ise büyük umutlarla başlıyoruz. Çok önemli sorunlara ve çalışmalara değindik, öncelik verdiğimiz birçok işin ilk adımlarını attık. Bu yıl, fikirlerin, projelerin icraata, yatırıma dönüşme yılı olacak. Yeni yılla başta kentsel dönüşüm hedeflerimiz olmak üzere ulaşımda, alt yapıda, üst yapıda, çevrede, sporda, kültür-sanat alanında birçok adımı hep birlikte atmış olacağız. İnanıyorum ki dirençli, sosyal, yeşil şehir hedefiyle altyapısını hazırladığımız kentsel dönüşüm, raylı sistem, metrobüs ve Yazlık Kavşağı gibi güçlü ulaşım yatırımlarımız, Şehir Kütüphanesi ve Kongre Merkezi, çevre yatırımları ve spor tesisleri ile Sakarya’da inşallah 2025 yatırım yılı olarak anılacaktır." ifadelerini kullandı.

SATSO'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Altuğ, firmaların, yatırımcıların ve girişimcilerin içinde bulunulan küresel olumsuzlukları doğru analiz ederek kaynaklarını etkin biçimde kullanmalarının, şehrin ekonomik yapısını güçlendiren önemli unsur olduğunu aktardı.

Özellikle ihracat ve ithalat rakamlarına yansıyan performansın, Sakarya’nın üretimle büyüyen ve gelişen şehir olduğunu bir kez daha gösterdiğine değinen Altuğ, ihracat rekorunun tazelendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Enflasyon etkisinden arındırılmış zincirlenmiş hacim endeksine baktığımızda ülke ekonomisindeki büyümeye en fazla katkı sağlayan 8. il olduk. Katkı sağlayan birçok istatistikte de ilk 20 içinde yer aldık. Sakarya olarak ülkenin en büyük 10 ekonomisi arasındayız. İhracat ve üretimde olduğu gibi tüm ekonomik göstergelerle bunu haklı çıkarıyoruz."