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        Sakarya'da "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı" düzenlendi

        Sakarya'da Mekke'nin fethinin 1394'üncü yılı dolayısıyla "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 22:14 Güncelleme: 31.12.2024 - 22:14
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        Sakarya'da "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı" düzenlendi
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        Sakarya'da Mekke'nin fethinin 1394'üncü yılı dolayısıyla "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı" düzenlendi.

        Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfınca Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        AGD Sakarya Şube Başkanı Celal Aydın, programda yaptığı konuşmada, "Gazze Cihadı"nın 451. günü olduğunu söyledi.

        Katılımcılara duyarlılığından dolayı teşekkür eden Aydın, "Yaptığımız çalışmalar, dünyaya, çevreye, insanlara ve kendine karşı sorumluluklarının farkında, tarihine, çağına ve yarınlara duyarlı, kardeşliğin, merhametin, sevginin, bir arada yaşama kültürünü benimsemiş bir gençlik oluşturmanın çabasıdır. Bizler her insana sevgiyle, şefkatle, merhametle yaklaşmak gerektiğine inanıyoruz." dedi.

        Anadolu Gençlik Derneği mensuplarının, iyinin, doğrunun, faydalının ve adaletin yeryüzüne egemen olması için mücadele eden, tüm mazlumların yanında olmayı da kendilerine görev addeden kardeşler topluluğu olduğunu belirten Aydın, bu nedenle bu yılki Mekke'nin Fethi programının temasına Kudüs Gecesi'ni de eklediklerini aktardı.

        Aydın, bu akşam Mekke'nin Fethi'ni anarken aynı zamanda Mekke'den Kudüs'e bir köprü kuracak ve 451 gündür Gazze'de devam eden şanlı cihadın izzetini bir kez daha kuşanacaklarını dile getirerek, gerçekleştirdikleri çalışmalardan bahsetti.

        Yeni bir dünya kurmak ve yeryüzündeki zulümlere son vermek için bir an bile durmayacaklarını anlatan Aydın, Suriye'de biten zulüm düzenine sevinirken o bölgenin İsrail eliyle yeni acılar ve işgaller yaşamaması, Doğu Türkistan, Myanmar, Keşmir ve tüm mazlum beldelerdeki Müslümanların özgürlüğüne kavuşması ve başta Filistin olmak üzere İslam topraklarının tamamından siyonist işgalcileri kovabilmek için mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edeceklerini sözlerine ekledi.

        Grup Anadolu Gençlik'in konser verdiği etkinlikte, sinevizyon ve tiyatro gösterimi gerçekleştirildi, şiir okundu.

        Programa, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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