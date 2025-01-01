Sakarya'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı

Olayda yaralanan ve hastaneye kaldırılan Bakır Şahan S. (21), müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Diğer yaralı N.T'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilmişti.

Arabacıalanı Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezi civarında yılbaşı gecesinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine bıçak ve delici aletlerle saldırmıştı.

Arabacıalanı Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezi civarında iki grup arasında çıkan kavgaya ilişkin gözaltına alınan A.O.G'nin, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

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