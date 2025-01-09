Sakarya'da 25 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Öğrencilerin bir süre sonra mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri yaşaması üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.

Alınan bilgiye göre, Çökekler Mahallesi'ndeki Şehit Fatih Kemal Yarar Ortaokulu'nda öğrenim gören 25 öğrenci, okulun yanındaki bir işletmeden tavuk döner yedi.

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