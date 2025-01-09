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        Sakarya'da 25 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 25 öğrenci, gıda zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 15:37 Güncelleme: 09.01.2025 - 15:37
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        Sakarya'da 25 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 25 öğrenci, gıda zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Çökekler Mahallesi'ndeki Şehit Fatih Kemal Yarar Ortaokulu'nda öğrenim gören 25 öğrenci, okulun yanındaki bir işletmeden tavuk döner yedi.

        Öğrencilerin bir süre sonra mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri yaşaması üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.

        Öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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