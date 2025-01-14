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        Sakarya'da 1 kişi silahla yaralandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 14:47 Güncelleme: 14.01.2025 - 14:55
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        Sakarya'da 1 kişi silahla yaralandı
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

        Tepekum Mahallesi Hisar Sokak'taki bir iş yerine kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından tabancayla ateş edildi.

        İş yerinde bulunan U.A. kurşunların isabet etmesi sonucu yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bacağından yaralanan U.A, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, olay yerinden motosikletle kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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