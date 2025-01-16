17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'ni yaşayan Sakarya'nın merkezi kentsel dönüşüme giriyor

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nden etkilenen Sakarya'nın kent merkezinde kentsel dönüşüm gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Yeşil, Dirençli ve Sosyal" şehir hedefiyle başlattığı kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Adapazarı Tığcılar Mahallesi'ndeki hak sahipleriyle Orhangazi Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.

Toplantıya 420'nin üzerinde hak sahibi katılırken, Alemdar, vatandaşlara kentsel dönüşüm çalışmasıyla ilgili bilgi verdi, soruları cevapladı, talepleri dinledi.

Alemdar, programın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin muhtelif yerlerinde dönüşüm yapılmasına ilişkin çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kent merkezinde 1999 Marmara Depremi'nde hasar alan ya da almayan ve sonradan yapılmış çok katlı binaların tamamıyla ilgili dönüşümün kaçınılmaz olduğu kanaatine vardıklarını belirten Alemdar, "Yapılan bütün tespitlerde binaların ikinci bir depremi kaldıramayacağı ve çok ciddi can ve mal kaybımızın olacağını hesap ederek kentsel dönüşüme başlamamız gerektiğine kanaat getirdik. Genel başkan yardımcımız ve milletvekillerimizle yapmış olduğumuz toplantılarda şehrimizin dönüşmesi için ne gerekiyorsa onu yapma kararlılığını ortaya koyduk. Bir taraftan konutların bir taraftan da sanayi dönüşümü, hangi alanlarda ne yapmamız gerektiğini planlayarak önceliğimizi Tığcılar Mahallesi'ne verdik." diye konuştu.

Alemdar, Tığcılar ve Semerciler mahallelerinin en riskli bölgeler olduğunu, Tığcılar'da ada bazlı dönüşüme başlandığını, yaklaşık 10 hektarlık bir alanda 1136 bağımsız birimde çalışmaların yapıldığını kaydetti.

Vatandaşların beklentilerini dinlediklerini ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktaran Alemdar, ikinci buluşmada ayakları daha da yere basan ve daha net ifadelerin yer alacağını anlattı.

Alemdar, bire bir bina dönüşümünden ziyade şehir dönüşümü hedeflediklerini, Sakarya'nın sosyal bir şehir olmasını arzu ettiklerini, çalışmaların ilerleyen günlerde diğer mahalle ve sanayi bölgelerinde de uygulanacağını ifade etti.

Projenin en kısa zamanda uygulamaya geçeceğini ve şehrin bir an önce kentsel dönüşüme girmesi gerektiğini dile getiren Alemdar, kar marjı güdülmediğini ve en az maliyetle dönüşümün nasıl yapabilecekleri üzerinde çalışıldığını kaydetti.