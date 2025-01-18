Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde bir kişi ölü bulundu

        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde bir kişi ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 23:14 Güncelleme: 18.01.2025 - 23:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde bir kişi ölü bulundu
        ABONE OL

        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde bir kişi ölü bulundu.

        Otoyolun Arifiye mevkiinde bir kişiyi hareketsiz halde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Bölgeye sevk edilen sağlık personeli vücut bütünlüğü bozulan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Jandarma ekipleri, yolda araç çarpması sonucu öldüğü ihtimali üzerinde dururalan kişinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

        Bölgede bir süre aksayan ulaşım, cenazenin kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Irak: İran destekli gruplar silahlarını bırakmalı
        Irak: İran destekli gruplar silahlarını bırakmalı
        Bebeğine süt götürürken öldü!
        Bebeğine süt götürürken öldü!
        Nijerya'da akaryakıt yüklü tanker patladı: 70 ölü
        Nijerya'da akaryakıt yüklü tanker patladı: 70 ölü
        Dolmabahçe'de sessiz gece!
        Dolmabahçe'de sessiz gece!
        Netanyahu: Savaşa dönme hakkımız var
        Netanyahu: Savaşa dönme hakkımız var
        Avcı iken av oluyordu!
        Avcı iken av oluyordu!
        "Büyük takım görüntüsünü kaybetti"
        "Büyük takım görüntüsünü kaybetti"
        Trump'tan göçmenlere ilk hafta operasyonu
        Trump'tan göçmenlere ilk hafta operasyonu
        Kan donduran olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip boğdular!
        Kan donduran olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip boğdular!
        Trump kendi adına 'coin' çıkardı
        Trump kendi adına 'coin' çıkardı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayatımda hiç kırmızı kart görmedim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayatımda hiç kırmızı kart görmedim
        Sokak köpeklerinin saldırdığı 12 yaşındaki Eslem can verdi!
        Sokak köpeklerinin saldırdığı 12 yaşındaki Eslem can verdi!
        Avrupa'da turizm pandemiyi atlattı
        Avrupa'da turizm pandemiyi atlattı
        Dublörü vefat etti
        Dublörü vefat etti
        Beşiktaş, Solskjaer'i açıkladı
        Beşiktaş, Solskjaer'i açıkladı
        Solskjaer'e şampiyon yardımcı
        Solskjaer'e şampiyon yardımcı
        Penaltı ve kırmızı yorumu
        Penaltı ve kırmızı yorumu
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!

        Benzer Haberler

        Sakarya'da seyir halindeyken alev alan tır yandı
        Sakarya'da seyir halindeyken alev alan tır yandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Sakarya'da konuştu:
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Sakarya'da konuştu:
        Bakan Göktaş: 15 bin 30 genç çiftimiz, Aile ve Gençlik Fonu'na başvurdu
        Bakan Göktaş: 15 bin 30 genç çiftimiz, Aile ve Gençlik Fonu'na başvurdu
        Süleyman Saim Tekcan, filminde rol aldığı Metin Erksan'ı anlattı:
        Süleyman Saim Tekcan, filminde rol aldığı Metin Erksan'ı anlattı:
        Sapanca Gölü'nün su seviyesi yağışlarla 1 ayda 30 santimetre arttı
        Sapanca Gölü'nün su seviyesi yağışlarla 1 ayda 30 santimetre arttı