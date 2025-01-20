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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Adapazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından "Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 18:21 Güncelleme: 20.01.2025 - 18:21
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        Sakarya'dan kısa kısa
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Adapazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından "Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında program düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karaman SAMEK'te kursiyerlere yönelik programda, Adapazarı İlçe Sağlık Müdürlüğünden Dr. Nur Beste Irak tarafından rahim ağzı kanseri, kolon kanseri ve meme kanseri konusunda erken teşhis için dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı.

        Programda 20 kursiyere ücretsiz kolon kanseri tarama testi ve HPV DNA/SMEAR tarama testi yapıldı. Ayrıca 10 kursiyerden oluşan bir grup Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) götürülerek burada mamografi çekildi.

        Taramalarda, kadınlara kanserde erken tanının önemini ve tedavi yöntemleri konusunda bilgiler aktarıldı.

        - SUBÜ'de "Bağımlılıkla Mücadele Seminerleri" verildi

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlıklı Yaşam ve Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Genç Yeşilay Topluluğu ve Sağlıklı Yaşam ve Bağımlılıkla Mücadele Topluluğu koordinasyonunda "Bağımlılıkla Mücadele Seminerleri" düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SUBÜ'nün beş biriminde, zararlı alışkanlıklara yönelik bağımlılığın toplumda oluşturduğu sorunlara ilişkin farkındalık oluşturmak ve mücadeleyi güçlendirmek amacıyla verilen seminerlere, Sakarya Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Sosyal Hizmet Uzmanları Bahadır Çelik ve Beyza İmik konuşmacı olarak katıldı.

        Seminerler Sağlık Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Arifiye Meslek Yüksekokulu ve Hendek Meslek Yüksekokulu yerleşkelerinde yapıldı.

        Bağımlılığın nedenleri, belirtileri, tedavi süreçleri, bireysel ve toplumsal etkileri hakkında bilgilendirme yapılarak bağımlılıkta erken müdahalenin ve destek mekanizmalarının önemi vurgulandı.

        - Karnesini alan miniklere film gösterimi

        Sakarya Büyükşehir Belediyesince karnesini alan miniklere yönelik film gösterimleri yapıldı.

        Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM) gösterilen "Yaramaz Takımı Zaman Yolcuları" ve "İki Kafadar" animasyon filmleriyle çocuklar, eğlenceli anlar yaşadı.

        Katılımların ücretsiz olduğu etkinlikler, ara tatil boyunca devam edecek.

        - Başkan Alemdar, muhtarları makamında ağırladı

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ve yönetimini ağırladı.

        Alemdar, Başkan Erdem ve yönetimiyle, şehre hizmet noktasında atılacak adımlar ve mahallelerin ihtiyaçları konusunda istişarelerde bulundu.

        Alemdar, burada yaptığı konuşmada, muhtarların vatandaşın sesinin duyulması noktasında önemli bir rolü olduğunu ve bu doğrultuda ihtiyaç olan mahallelere hizmetin çok daha hızlı ulaştığını belirtti.

        Her ilçeye, her mahalleye hizmet sunmak için gayretle çalıştıklarını, hizmet serüvenine muhtarların da katkısıyla daha güçlü şekilde devam edeceklerini aktaran Alemdar, şunları kaydetti:

        "Muhtarlarımızla her zaman iç içeyiz. İlçe ziyaretlerimizde de muhtarlarımızın tüm talep ve isteklerini dinliyoruz. Sizlerden gelen istek ve talepler bizim için çok önemli. İnşallah hizmet yolculuğumuza hep birlikte devam edeceğiz. Her ilçemize, mahallemize hizmet sunarken hiçbir ayrım gözetmiyoruz. Bu vesileyle gerçekleştirilen muhtarlık derneği seçimlerinin de hayırlı olmasını diliyor, tüm muhtarlarımıza başarılar diliyorum."

        Erdem de 16 ilçede muhtarlar derneklerinin seçimlerini tamamladıklarını belirterek, "Seçim sonrasında ilk ziyaretimizi size yapmak istedik. Sizler her zaman bizim yanımızda oldunuz. Göreve geldiğiniz günden itibaren birçok hizmeti hayata geçirdiniz. Hizmetlerinizden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        - Serdivan Belediyesinden yarıyıl tatiline özel "Çocuk Akademisi"

        Serdivan Belediyesince yarıyıl tatilinde 3-14 yaş grubundaki çocuklara ve ailelerine yönelik Çocuk Akademisi düzenleniyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çocuk Akademisi'nde, çocukların hayal dünyalarını zenginleştiren "Masal Atölyesi", el becerilerini geliştiren "Mandala ve Hareketli Resim Atölyesi", temel müzik eğitimleri sunan "Piyano Atölyesi", özgün çizimler ve mizahı birleştiren "Karikatür ve Karakalem Atölyeleri", İngilizce dil becerilerini eğlenceli oyunlarla pekiştiren "İngilizce Oyun Atölyesi" ve ebeveynlerin çocuklarıyla kaliteli zaman geçirebileceği "Ebeveyn-Çocuk Atölyesi" de programı yer alıyor.

        Kayıtlar 20 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak. Ücretsiz olarak Serdivan Kültür Sanat'ta düzenlenecek etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar serdivankultursanat.org adresinden kayıt yaptırabilecek veya 0264 211 20 54 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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