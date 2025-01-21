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        Sakarya'da kuyumcu dükkanından yapılan hırsızlığa ilişkin 13 zanlıya gözaltı

        Sakarya'da bir kuyumcu dükkanından yapılan hırsızlığa ilişkin 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 13:23 Güncelleme: 21.01.2025 - 13:23
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        Sakarya'da kuyumcu dükkanından yapılan hırsızlığa ilişkin 13 zanlıya gözaltı
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        Sakarya'da bir kuyumcu dükkanından yapılan hırsızlığa ilişkin 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Aralık'ta Adapazarı ilçesindeki bir kuyumcuda gerçekleşen hırsızlığa ilişkin başlattıkları "projeli çalışma" kapsamında zanlılar ve bağlantılı oldukları kişilere yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda, İstanbul'da 12, Antalya'da ise 1 olmak üzere toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlılardan 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 7 şüphelinin buradaki sorgusu sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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