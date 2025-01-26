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        Sakarya'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 14:56 Güncelleme: 26.01.2025 - 14:56
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        Sakarya'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        İddiaya göre, D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden D.E. idaresindeki otomobil, Aşağıdereköy Mahallesi mevkisinde park halindeki tıra çarptı.

        İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından sürücünün cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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