Sakarya'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden D.E. idaresindeki otomobil, Aşağıdereköy Mahallesi mevkisinde park halindeki tıra çarptı.
İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından sürücünün cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
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