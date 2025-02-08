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        Sakarya'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 11:25 Güncelleme: 08.02.2025 - 11:28
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        Sakarya'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kestanepınarı Mahallesi'nde G.B. yönetimindeki 54 GB 989 plakalı cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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