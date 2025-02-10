Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Araştırma Görevlileri Muhammed Yusuf Küçükkara ve Furkan Atban'ın doktora tez çalışmaları TÜBİTAK'ın destekleyeceği 51 çalışma arasında yer aldı.

SUBÜ'den yapılan açıklamada, Küçükkara'nın "Nesnelerin İnterneti İçin Kuantum Yapay Zeka Algoritmaları ile Saldırı Tespiti" ve Atban'ın "Makine Öğrenmesi Algoritmalarının Kuantum Hesaplama ile İyileştirilmesi" doktora tez çalışmaları, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programları Başkanlığının (BİDEB) 2211-C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Küçükkara ve Atban, süreçte desteklerinden dolayı SUBÜ Teknoloji Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Sezgin Kaçar ve Doç. Dr. Süleyman Uzun ile Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Cüneyt Bayılmış, Prof. Dr. Devrim Akgün ve bilim insanlarını teşvik ederek çalışmalarına destek sağlayan TÜBİTAK BİDEB'e teşekkür etti.

- Serdivan'da İŞKUR hizmet noktası açıldı

Serdivan Belediyesi, iş arayanlara ve sosyal destek ihtiyacı olan bireylere daha fazla fırsat sunabilmek amacıyla İŞKUR hizmet noktasını faaliyete geçirdi.

Belediye ana hizmet binasında bulunan İŞKUR noktası, kamu ve özel sektör iş ilanlarına erişimi kolaylaştırarak istihdam sürecine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik ve İŞKUR Sakarya İl Müdürü Tekin Kaya, hizmet noktasının faaliyete geçmesi için protokol imzaladı.

Serdivan Belediye BaşkanıÇelik, sadece sosyal yardım alanında değil, istihdam alanında da vatandaşlara destek vermekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

İŞKUR İl Müdürü Kaya ise daha etkin destek sunmak amacıyla hizmet noktasına İŞKUR tarafından danışman atanarak vatandaşlara birebir rehberlik hizmeti verileceğini belirtti.