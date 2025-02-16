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        Sakarya'dan kısa kısa

        AK Parti Sakarya İl Gençlik Kolları, saha çalışmaları kapsamında Taraklı ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 16:17 Güncelleme: 16.02.2025 - 16:17
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        Sakarya'dan kısa kısa
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        AK Parti Sakarya İl Gençlik Kolları, saha çalışmaları kapsamında Taraklı ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Serdar Akgün'ün öncülüğünde gerçekleştirilen program kapsamında Taraklı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ali Rıza Arvasi ile gerçekleştirilen esnaf ziyaretlerinde, ilçe esnafının talep ve önerileri dinlenildi.

        Genç girişimcilerin desteklenmesi amacıyla ilçede yeni açılan bir iş yerinin açılışına katılan teşkilat mensupları, işletme sahiplerine hayırlı olsun dileklerini iletti. Ayrıca, ilçede yaşayan bir genç için doğum günü sürprizi düzenlendi.

        İl Gençlik Kollarının, il genelinde gençlerle buluşmaya, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceği belirtilen açıklamada, teşkilatın sahada aktif şekilde çalışmayı sürdüreceği ve her kesimden insanla güçlü bağlar kurmanın amaçlandığı ifade edildi.

        - "Dünden Bugüne Sakarya Türküleri" konseri düzenlenecek

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Sakarya Üniversitesi işbirliğinde düzenlenecek "Dünden Bugüne Sakarya Türküleri" konseri, 17 Şubat Pazartesi Ziya Taşkent Konser Salonu'nda saat 19.30'da müzikseverleri ağırlayacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, müzik yönetmeni Doç. Dr. Mahir Mak, ses sanatçısı Prof. Sertan Demir, koordinatör araştırma görevlisi Mehmet Der tarafından gerçekleştirilecek konserde, TRT İstanbul Radyosu, Yurttan Sesler Korosu Ses Sanatçısı Mustafa Arı da sahne alacak.

        Sakarya'da manav topluluklarından derlenen türkülerin yer alacağı konserde 13 eser seslendirilecek. "Cecelerin Altında, Allı Yazma Başında Kırktepe'nin Tepesi, Öptürmem ki" gibi eserlerin yanı sıra konserde ilk defa seslendirilecek eserler de müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

        Konserde ayrıca mahalle sanatçıları da eserlerini icra edecek.

        - İnfluenza vakasıyla başvuranların sayısı 2-3 kat arttı

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi'ne influenza (grip) vakasıyla başvuranların sayısının 2-3 kat arttığı bildirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Tıp Merkezi Başhekimi Dahiliye Uzmanı Uzman Doktor Sedat Aydın, gribal enfeksiyon genellikle kulak, burun, boğaz ve bronşlardan kaynaklandığını belirtti.

        Enfeksiyonun ilk olarak boğaza yerleşerek ateş, öksürük, boğaz tahrişi ile solunum güçlüğü gibi belirtilerle kendini belli ettiğini aktaran Aydın, bu gibi şikayetleri olanların hemen doktora başvurması, enfeksiyonun yayılmasını önlemek açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

        Özellikle mevsimsel risklerin arttığı bu dönemlerde, hastalıklardan korunmak için yakın temaslardan kaçınmak ve kalabalık ortamlarda mutlaka maske gibi koruyucu önlemler almanın önemini vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

        "Belirtilerin ortaya çıkması durumunda evde kendi kendinize ilaç kullanmamalı veya serum taktırmamalısınız. Mutlaka doktora başvurmalı, tedavi sürecini uzman kontrolünde, doktorunuzun önerdiği yöntemlerle sürdürmelisiniz. Enfeksiyon durumunda, vücudumuzun iyileşmesi için en önemli tedavi yöntemlerinden biri istirahat etmek ve bol miktarda sıvı almaktır. Bol sıvı tüketmenin önemi, vücudun enfeksiyonla savaşırken ihtiyaç duyduğu suyun sağlanmasıdır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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