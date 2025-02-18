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        Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çocuk diyaliz ünitesi hizmete başladı

        Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (SEAH) kronik böbrek yetmezliği bulunan çocuklar için diyaliz ünitesi hizmete girdi, Sağlık Bakanlığı tarafından çocuk gastroenteroloji uzmanı ataması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 16:29 Güncelleme: 18.02.2025 - 16:34
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        Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çocuk diyaliz ünitesi hizmete başladı
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        Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (SEAH) kronik böbrek yetmezliği bulunan çocuklar için diyaliz ünitesi hizmete girdi, Sağlık Bakanlığı tarafından çocuk gastroenteroloji uzmanı ataması yapıldı.

        Hastaneden yapılan açıklamaya göre, SEAH'ta daha önce yalnızca akut durumlarda çocuk hastalara uygulanabilen diyaliz işlemi, yeni diyaliz ünitesinin hizmete girmesiyle artık kronik böbrek yetmezliği olan hastalara da sunulmaya başlandı.

        Diyaliz ünitesinde hizmet alan 15 yaşındaki ilk hastayı ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir ve hastane yöneticileri, süreç hakkında bilgi aldı.

        Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her 1 milyon çocuktan üçünde kronik böbrek yetmezliği görüldüğü aktarılan açıklamada, daha önce Sakarya'da diyaliz alması gereken çocuk hastaların tedavi için il dışına gitmek zorunda kaldığı belirtildi.

        Açıklamada, Sağlık Bakanlığınca Çocuk Gastroenteroloji Bölümü'ne ataması gerçekleşen Uzman Dr. İbrahim Güllük'ün hasta kabulüne başlayacağı bildirilerek, çocuk hastaların, kronik böbrek yetmezliği tedavisinin yanı sıra gastroenteroloji alanı için de il dışına gitmesine gerek kalmayacağı kaydedildi.

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