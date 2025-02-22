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        Sakarya'da Gazze'ye destek mitingi düzenlendi

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde Gazze için destek mitingi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 19:33 Güncelleme: 22.02.2025 - 20:25
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        Sakarya'da Gazze'ye destek mitingi düzenlendi
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        Sakarya'nın Hendek ilçesinde Gazze için destek mitingi gerçekleştirildi.

        Milli İrade Platformu çatısı altındaki Hendek'ten Gazze'ye Gönül Köprüsü Platformu tarafından düzenlenen program kapsamında, Rüstempaşa Cami'sinde İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Ardından katılımcılar, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile dövizlerle kar altında mitingin düzenleneceği alana yürüdü.

        Kurulan platformda mehteran gösterisinin ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

        Hendek'ten Gazze'ye Gönül Köprüsü Platformu Başkanı Kadir Bilgiç, Hendek'ten tüm dünyaya seslendiklerini belirterek, "Sinmiyoruz, yılmıyoruz, alışmıyoruz, korkmuyoruz. Filistin'i, Gazze'yi, Suriye'yi, Doğu Türkistan'ı ve bütün mazlum coğrafyaları unutmuyoruz. Yavrularını, isim koyamadan mezara koyan anneleri unutmuyoruz. Evladının cesedini ekmek poşetiyle toplayan boynu bükük babaları unutmuyoruz." diye konuştu.

        Bilgiç, zulmü hiçbir zaman unutmayacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Her yaştan, milletten Müslümanların Mescid-i Aksa'yı doldurup taşıracağı günler gelene kadar haklı mücadelemiz devam edecek. Dün Ayasofya'da, bugün Şam Emevi Camisi'nde, yarın özgür Mescid-i Aksa'da namaz kılmak boynumuzun borcu olsun. Gazze sadece Müslümanların değil, vicdan sahibi tüm insanların sorunudur. İyi bilinsin ki bundan sonra insanlık tarihi, Gazze öncesi ve Gazze sonrası diye yazılacak."

        AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci de "Buradan Trump'a sesleniyoruz; Gazze Gazzelilerindir, asla Amerika ve İsrail'in değildir. Öyle kalacaktır." dedi.

        Hendeklilerin duyarlı olduğunu dile getiren İnci, "Pakistan'ı sel aldı, Hendekliler 60 ev kurdu Pakistan'a. Türkiye'de nerede bir afet oldu, Hendekliler orada oldu. Hendekli olarak sizlerle gurur duyuyorum. Bolu'da 78 kardeşimiz yangında öldü, onları rahmetle anıyorum. Gazze'deki şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Allah onları cenneti nasip eylesin." ifadelerini kullandı.

        İsrail saldırısında öldürülen eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın arkadaşı Dr. Azmi Moroğlu ise meselenin sadece Filistin meselesi değil, ümmetin meselesi olduğuna işaret ederek, kendini Gazze meydanlarında gibi hissettiğini söyledi.

        İran'da suikast sonucu yaşamını yitiren eski Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin arkadaşı ve Gazze'de bir dönem İHH temsilciliği yapan Mehmet Kaya, Gazzelilere verilen destekten onur duyduklarını dile getirerek, Gazze'de yaşanan zorluklardan bahsetti.

        Programa katılan Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Namaz Gönüllüleri Platformu Sözcüsü Abdullah Yıldız, Hamas yetkililerinden Macid Ebu Hasan da birer konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından iki öğrenci, Gazze'deki akranları için yazdıkları mektubu ve şiiri okudu.

        Program, konser dinletisi ve İl Müftüsü Mehmet Aşık tarafından dua edilmesinin ardından sona erdi.

        Öte yandan program kapsamında Hendek Belediyesi binasının yanında Gazze yararına kurulan hayır çarşısına vatandaşlar ilgi gösterdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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