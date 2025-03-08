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        Sakarya'da Gazze ve Filistin'e destek için iftar programı düzenlendi

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Gazze ve Filistin'e destek amacıyla iftar programı düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 22:24 Güncelleme: 08.03.2025 - 22:40
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        Sakarya'da Gazze ve Filistin'e destek için iftar programı düzenlendi
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        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Gazze ve Filistin'e destek amacıyla iftar programı düzenlendi

        İş Dünyası Sürdürülebilir Üretim Ağı Derneği (İSÜAD) tarafından ilçedeki bir restoranda düzenlenen yardım iftarına, iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        İş insanları programda Filistinli ve Gazzeliler için düzenlenen yardım kampanyasına destekte bulundu, ayrıca bir tablo açık artırmayla satıldı.

        İSÜAD Başkanı Sevil Faydalı, gazetecilere, programda birliği, dayanışmayı ve beraberliği gördüklerini söyledi.

        Kalabalığın kendilerini heyecanlandırdığını belirten Faydalı, "Allah'ımıza şükürler olsun çok güzel bir katılım oldu. Şehrimizdeki farklı STK'ler de iftarımıza davet edildi. Kendileri de sağ olsunlar, maddi yardımlarda bulundular. Yine bir tablomuz açık arttırmayla satışa sunuldu. Büyük bir jestle tabloyu bize bırakıp, gelirini Gazzeli kadınlarımıza bağışladılar." dedi.

        İSÜAD Yönetim Kurulu Üyesi Mısra Önder Yıldız da davetlilerin gösterdiği ilginin kendileri için çok değerli olduğunu dile getirerek, "Programımıza iftar yemeğiyle başladık. Değerli katılımcılarımızın Gazzeli ve Filistinli kadınlarımıza maddi yardımları oldu." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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