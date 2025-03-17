Sakarya Valisi Doğan'dan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Doğan, mesajında, kadim tarihteki zaferler arasında çok müstesna yeri olan, milletin birlik ve beraberlik içinde, vatan ve millet sevgisiyle yazdığı kahramanlık destanı Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünü idrak etmenin onur ve gururunu yaşadığını belirtti.

Vatanın bütünlüğü, milletin huzuru ve güvenliği için canlarını feda etmekten çekinmeyen, bu toprakları emanet eden kahraman ecdadı saygı, şükran ve minnetle yad eden Doğan, "Milletimiz, tarih boyunca daima başı dik, şerefli ve hür yaşamıştır. Bağımsızlık aşkı, vatanın bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği, milli ve manevi değerler söz konusu olduğunda hiçbir engel tanımayan kahramanlarımız, bunun en güzel örneğini Çanakkale Zaferi ile göstermiş kanlarıyla, canlarıyla vatan, bayrak ve mukaddesat sevgisini, istiklal tutkusunu, genci, yaşlısı, kadını, erkeği ile milli ve manevi değerleri etrafında nasıl birleştiğini anlatan büyük bir destan yazmıştır." ifadelerini kullandı.

Doğan, yokluk ve imkansızlıklara rağmen, vatanını canı pahasına nasıl savunduğunu göstermesi açısından da zaferin insanlık tarihi içinde özel olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Vatan topraklarının dört bir yanından gelerek, Çanakkale'de, işgal kuvvetlerine geçit vermeyen kahramanlar, bugün millet olarak sahip olduğumuz birlik ve beraberliğin ne kadar sağlam temellere dayandığını bütün dünyaya en gür sesle ilan etmiştir. Milletimiz, büyük bir fedakarlık timsali olan ve gönüllerde ölümsüzleşen şehitlerini hiçbir zaman unutmayacak ve onların emaneti olan bu vatanı, milli ve manevi değerlerimizi dünya durdukça koruyacak, bu Cumhuriyeti dünya devletleri arasında hak ettiği yere taşımak için her geçen gün daha da artan azim, şuur ve inançla mücadeleye devam edecektir."