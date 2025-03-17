Sakarya Üniversitesinden kısa kısa

Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ), Türk Hava Yolları (THY) kariyer yolculuğu etkinliği düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, THY İnsan Kaynakları çalışanı ve SAÜ mezunu İlker Oler'in öğrencilerle buluştuğu programda, şirketin tarihçesi, kuruluşu, gelişimi ve dünyaya açılışı anlatılmasının ardından, şirketin iş fırsatları hakkında bilgi verildi.

SAÜ Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğünce Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, THY şirketinin, öğrencilere ve yeni mezunlara özel oluşturulan istihdam programlarından bahsedilirken, kariyer yolculuğu programında öğrencilerin yarı zamanlı bir şekilde çalışmasına olanak sağlayan "Take-Off 101" ve mezunların kabin memuru olmasına olanak sağlayan "Take-Off Cabin" programlarının detayları paylaşıldı.

Program, öğrenciler tarafından sorulan soruların cevaplanması ile sona erdi.

- SAÜ'de 14 Mart Tıp Bayramı töreni düzenlendi

SAÜ Tıp Fakültesi ile Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesince (SEAH) 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında sergi açılışı ve tören gerçekleştirildi.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Altıntoprak, SEAH Başhekimi Prof. Dr. Fikret Halis ve Üroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam konuşma yaptı. Hekimliğin kutsallığı, meslekte yaşanan zorluklar ve Tıp Bayramı'nın önemine değinilen konuşmalarda, hayatını kaybeden hekimler de anıldı.

Kocaeli Üniversitesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Sertaç Ata Güler ve Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü öğretim görevlisi Osman Demir tarafından "İçimizden Gelen: Eksploratif Cerrahide Yaklaşımlar" başlıklı açılan sergide canlı dokularla oluşturulan ve 24 farklı organa ait fotoğraflar yer aldı.

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, rektör yardımcıları, akademisyenler, hekimler ve tıp fakültesi öğrencileri katıldığı törende, Tıp Fakültesi Müzik Topluluğu, müzik dinleti gerçekleştirdi. Plaket takdimiyle devam eden program, son 1 yıl içerisinde akademik ünvan alan ve yükselen öğretim üyelerine cübbe giydirilme merasimiyle tamamlandı.