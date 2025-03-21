Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekibi, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Hendek Melek Nişancı Huzurevi'ne ziyarette bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, birlik ve beraberliğin pekiştiği ramazan ayında Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ziyaret edilen yaşlılara karanfil takdim edildi.

Ayrıca, Büyükşehir Kent Orkestrasının mini konserinin yanı sıra gölge oyunu gösterisi sergilendi.

- Sakaryalı Wushu sporcusu Türkiye şampiyonu oldu

Büyükşehir Belediyesi Wushu sporcusu Ayşe Sude Akyüz, Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Akyüz, 20-23 Şubat tarihlerinde Yalova'da düzenlenen Budokaido Branşı Kata&Kumite Türkiye Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

- SAÜ'de "Sürdürülebilirlik Süreçleri İzleme ve Değerlendirme Çalıştay"ı düzenlendi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Topluma Katkı ve Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü (TOKAS) tarafından düzenlenen "Sürdürülebilirlik Süreçleri İzleme ve Değerlendirme Çalıştayı" gerçekleştirildi.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu başkanlığında gerçekleştirilen çalıştayda, üniversitenin sürdürülebilirlik alanında yürüttüğü çalışmalar ve geleceğe yönelik yol haritası katılımcılarla paylaşıldı.

Yenilenebilir enerji yatırımları, sıfır atık projeleri, su tasarrufu uygulamaları, depozito iade sistemleri, kampüs içi çevresel dönüşüm faaliyetleri ve uluslararası projeler gibi konuların detaylandırıldığı toplantıda, üniversitenin Avrupa Birliği ve TÜBİTAK destekli projelerdeki başarıları aktarılarak, bilimsel araştırmaların sürdürülebilir kalkınmaya olan katkısı konuşuldu.

Ayrıca, dış paydaşlar sürdürülebilirlik alanındaki iyi uygulama örneklerini paylaşarak, ortak çalışma alanlarına yönelik önerilerini sundu ve katılımcılar, yerel yönetimler, sanayi kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve akademik birimler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.