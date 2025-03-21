Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekibi, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Hendek Melek Nişancı Huzurevi'ne ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 14:38 Güncelleme: 21.03.2025 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'dan kısa kısa
        ABONE OL

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekibi, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Hendek Melek Nişancı Huzurevi'ne ziyarette bulundu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, birlik ve beraberliğin pekiştiği ramazan ayında Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ziyaret edilen yaşlılara karanfil takdim edildi.

        Ayrıca, Büyükşehir Kent Orkestrasının mini konserinin yanı sıra gölge oyunu gösterisi sergilendi.

        - Sakaryalı Wushu sporcusu Türkiye şampiyonu oldu

        Büyükşehir Belediyesi Wushu sporcusu Ayşe Sude Akyüz, Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Akyüz, 20-23 Şubat tarihlerinde Yalova'da düzenlenen Budokaido Branşı Kata&Kumite Türkiye Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

        - SAÜ'de "Sürdürülebilirlik Süreçleri İzleme ve Değerlendirme Çalıştay"ı düzenlendi

        Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Topluma Katkı ve Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü (TOKAS) tarafından düzenlenen "Sürdürülebilirlik Süreçleri İzleme ve Değerlendirme Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu başkanlığında gerçekleştirilen çalıştayda, üniversitenin sürdürülebilirlik alanında yürüttüğü çalışmalar ve geleceğe yönelik yol haritası katılımcılarla paylaşıldı.

        Yenilenebilir enerji yatırımları, sıfır atık projeleri, su tasarrufu uygulamaları, depozito iade sistemleri, kampüs içi çevresel dönüşüm faaliyetleri ve uluslararası projeler gibi konuların detaylandırıldığı toplantıda, üniversitenin Avrupa Birliği ve TÜBİTAK destekli projelerdeki başarıları aktarılarak, bilimsel araştırmaların sürdürülebilir kalkınmaya olan katkısı konuşuldu.

        Ayrıca, dış paydaşlar sürdürülebilirlik alanındaki iyi uygulama örneklerini paylaşarak, ortak çalışma alanlarına yönelik önerilerini sundu ve katılımcılar, yerel yönetimler, sanayi kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve akademik birimler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Üniversite okumaya gelmişti, yıldız futbolcu oldu!
        Üniversite okumaya gelmişti, yıldız futbolcu oldu!
        Yunanistan kapıda vizeyi uzatıyor
        Yunanistan kapıda vizeyi uzatıyor
        İstanbul'da kanlı saldırı! Kırmızı ışıkta kurşun yağmuru!
        İstanbul'da kanlı saldırı! Kırmızı ışıkta kurşun yağmuru!
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        Tüfekle balkona çıkmıştı... İkna etmeye çalışan öldü!
        Tüfekle balkona çıkmıştı... İkna etmeye çalışan öldü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        4 çocuk annesi Leyla'yı katleden kocası için istenen ceza belli oldu!
        4 çocuk annesi Leyla'yı katleden kocası için istenen ceza belli oldu!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Oğlu öldürülen anne duruşmada sanığı savundu: Katili o değil!
        Oğlu öldürülen anne duruşmada sanığı savundu: Katili o değil!
        Montella ile ilkler devam ediyor
        Montella ile ilkler devam ediyor
        Para musluğunu kıstı
        Para musluğunu kıstı
        Hava temizleyiciler gerçekten işe yarıyor mu?
        Hava temizleyiciler gerçekten işe yarıyor mu?
        Olay anı kamerada! Eski ve yeni yönetimin site kavgası!
        Olay anı kamerada! Eski ve yeni yönetimin site kavgası!
        Sonunda boşandılar
        Sonunda boşandılar
        Eva Green ile çalışmayı istemişti
        Eva Green ile çalışmayı istemişti

        Benzer Haberler

        Sakarya'da down sendromlu çocuklar ramazan pidesi hazırladı
        Sakarya'da down sendromlu çocuklar ramazan pidesi hazırladı
        Sakarya'da şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu
        Sakarya'da şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu
        Sakarya'da 1 kişiyi öldürüp, 3 iş yeri ile 1 evi kurşunlayan şüpheli adliye...
        Sakarya'da 1 kişiyi öldürüp, 3 iş yeri ile 1 evi kurşunlayan şüpheli adliye...
        Yarım saatte 3 ayrı iş yerine silahlı saldırı düzenledi: 1 ölü (2)
        Yarım saatte 3 ayrı iş yerine silahlı saldırı düzenledi: 1 ölü (2)
        Yarım saatte 3 ayrı iş yerine silahlı saldırı düzenledi: 1 ölü
        Yarım saatte 3 ayrı iş yerine silahlı saldırı düzenledi: 1 ölü
        Sakarya'da 3 iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü
        Sakarya'da 3 iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü