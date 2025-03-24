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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 12:07 Güncelleme: 24.03.2025 - 12:10
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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Arifiye ilçesindeki bir adreste satışa hazır uyuşturucu olduğu bilgisine ulaşan ekipler, operasyon düzenledi.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, 420 gram sentetik uyuşturucu, 150 gram sıvı sentetik uyuşturucu ile 2 cep telefonu ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan zanlılar İ.Ş. ve E.P, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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