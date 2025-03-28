Sakarya merkezli "usulsüz sağlık kurulu raporu operasyonu"nda 3 zanlı tutuklandı
Sakarya merkezli 5 ilde usulsüz sağlık kurulu raporu aldığı ve rapor almaya aracılık ettiği değerlendirilen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 60 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Sakarya merkezli 5 ilde usulsüz sağlık kurulu raporu aldığı ve rapor almaya aracılık ettiği değerlendirilen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 60 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, usulsüz sağlık kurulu raporu aldığı ve rapor almaya aracılık ettiği değerlendirilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Düzce ve Sinop'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 60 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 22'sine adli kontrol tedbiri uygulandı.
Şüphelilerden 35'i ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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