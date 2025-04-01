GÜNCELLEME - Sakarya'da iki grup arasında çıkan kavgaya ilişkin 7 şüpheli tutuklandı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 19 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 19 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Karaağaç Bulvarı'ndaki bir büfede 30 Mart'ta 2 kişi ile bir grup arasında gürültü sebebiyle çıkan kavgayla ilgili gözaltına alınan, Asayiş Şube ve Çocuk Şube müdürlüklerindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden Y.K. (17), H.K. (16), E.K. (20), E.A. (25), E.K. (22), A.B.Ş. (19) ve E.İ.G. (22), "İştirak halinde kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
Zanlılardan 4'ü adli kontrolle, 8'i de savcılıktan serbest bırakıldı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, Karaağaç Bulvarı'ndaki bir büfede 30 Mart'ta 2 kişi ile bir grup arasında gürültü sebebiyle çıkan kavgada büfedeki 2 kişi darbedilerek yaralanmış, 19 kişi gözaltına alınmıştı.
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