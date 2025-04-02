Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Altuğ'dan "boykot" çağrılarına tepki:

        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, boykot çağrılarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 20:24 Güncelleme: 02.04.2025 - 20:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Altuğ'dan "boykot" çağrılarına tepki:
        ABONE OL

        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, boykot çağrılarına tepki gösterdi.

        Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, farklı düşünce ve fikirlerin demokrasinin zenginliğinin bir göstergesi olduğunu ancak Türkiye'nin sahip olduğu üretim ve ticari birikiminin siyasi görüş ayrılıkları uğruna yok sayılmaması gerektiğini belirtti.

        Alışveriş boykotu gibi eylemlerin toplumun sesini duyurması adına önemli bir araç olabildiğini ancak bu tür hareketlerin ekonomik sürdürülebilirliğe etkilerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten Altuğ, "Dünya Odalar Federasyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı'mız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da ifade ettiği gibi üreten, istihdam sağlayan ve yatırım yapan şirketlerimizin hedef haline getirilmesi ve boykot çağrıları yanlıştır." ifadesini kullandı.

        Bağımsızlığın üretim gücüyle paralel ilerlediğini, Türkiye'nin ekonomik dengesi ve geleceği gözetilerek, toplumsal sorunların çözümü için daha kalıcı ve etkili adımlar atılmasının en önemli hedef olması gerektiğini vurgulayan Altuğ, "Boykot çağrılarının sonucunda kaybedenin ülkemiz ekonomisi olacağını unutmayalım. Bizler düşüncelerimizle, fikirlerimizle ve yarattığımız değerlerle her zaman toplum olarak ayrılmaz bir parçayız." değerlendirmesinde bulundu.

        Altuğ, Türkiye'nin ekonomik geleceği ve genel refahını gözeten bir duruş sergilenmesi gerektiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Rutte: ABD Avrupa'dan çekilmiyor
        Rutte: ABD Avrupa'dan çekilmiyor
        Dev derbide 11'ler belli oldu!
        Dev derbide 11'ler belli oldu!
        Ankara'da 400 milyon dolarlık arazi davası
        Ankara'da 400 milyon dolarlık arazi davası
        3 yaşındaki çocuğu tekmeledi
        3 yaşındaki çocuğu tekmeledi
        ABD basını: Musk istifa edecek
        ABD basını: Musk istifa edecek
        10 bin seviyesi neden çok önemli?
        10 bin seviyesi neden çok önemli?
        "Arda'nın sihirli dokunuşu"
        "Arda'nın sihirli dokunuşu"
        Uludağ'daki faciada can kaybı 3'e çıktı!
        Uludağ'daki faciada can kaybı 3'e çıktı!
        Lise eğitimi kısalıyor mu?
        Lise eğitimi kısalıyor mu?
        Bahçeli'den "Türkiye partisi" çağrısı
        Bahçeli'den "Türkiye partisi" çağrısı
        Adana'da korkunç kaza! 5 can kaybı var
        Adana'da korkunç kaza! 5 can kaybı var
        Hortumun havalandırdığı minibüs otomobilin üzerine düştü!
        Hortumun havalandırdığı minibüs otomobilin üzerine düştü!
        Volkan Konak'a veda günü
        Volkan Konak'a veda günü
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Her gün duş almak cilt için zararlı mı?
        Her gün duş almak cilt için zararlı mı?
        Trump'ın 'kurtuluş', dünya ticaretinin 'kabus' günü
        Trump'ın 'kurtuluş', dünya ticaretinin 'kabus' günü
        Wisconsin'da Elon Musk'a ağır kayıp
        Wisconsin'da Elon Musk'a ağır kayıp
        Dünyanın en ilginç sınırları!
        Dünyanın en ilginç sınırları!
        2. ve 3. Lig heyecanı HT Spor'da! İşte günün sonuçları
        2. ve 3. Lig heyecanı HT Spor'da! İşte günün sonuçları

        Benzer Haberler

        Çaldığı 60 bin lira değerindeki telefonu bin liraya satmaya çalışırken yaka...
        Çaldığı 60 bin lira değerindeki telefonu bin liraya satmaya çalışırken yaka...
        Sakarya'da "boykot çağrılarına" tepki amacıyla belediyenin sosyal tesisleri...
        Sakarya'da "boykot çağrılarına" tepki amacıyla belediyenin sosyal tesisleri...
        Sakarya'da otizmli çocuklar, ilk kez robotik eğitime katıldı
        Sakarya'da otizmli çocuklar, ilk kez robotik eğitime katıldı
        Hava araçlarının kalkışını ve manevralarını kolaylaştıracak yapay zeka dest...
        Hava araçlarının kalkışını ve manevralarını kolaylaştıracak yapay zeka dest...
        Baba ile oğul 24 gün arayla kansere yenildi
        Baba ile oğul 24 gün arayla kansere yenildi
        Sakarya İHH'dan Lübnan'a insanı yardım ulaştırıldı
        Sakarya İHH'dan Lübnan'a insanı yardım ulaştırıldı