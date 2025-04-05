Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        "1. Serdivan Kitap Fuarı" kapılarını açtı

        Serdivan Belediyesi tarafından düzenlenen "1. Serdivan Kitap Fuarı" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 11:59 Güncelleme: 05.04.2025 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        "1. Serdivan Kitap Fuarı" kapılarını açtı
        ABONE OL

        Serdivan Belediyesi tarafından düzenlenen "1. Serdivan Kitap Fuarı" açıldı.

        Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen fuarın açılışına, Vali Rahmi Doğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

        Programda konuşan Doğan, çocukların kitapla büyümesinin önemine dikkati çekerek, "Bu fuar, yazarlarla birebir temas kurma, ilham alma ve kültürel etkileşim için büyük bir fırsat." dedi.

        Yavuz da okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasının toplumsal bir sorumluluk olduğunu kaydetti.

        Kocacık da kitapların toplumun hafızasını taşıyan en önemli araçlar olduğunu ifade ederek, "Gençlerimizi kitaplarla buluşturmak dijital çağda her zamankinden daha önemli." diye konuştu.

        Çelik ise fuarın sadece bugünü değil, geleceği de hedeflediğini belirterek, "Serdivan, iki üniversitesiyle birlikte eğitim ve kültürde güçlü bir potansiyele sahip. Bu fuarı her yıl daha da büyüterek, ulusal ve uluslararası çapta bir marka haline getirmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

        Konuşmaların ardından fuar alanındaki stantları gezen protokol üyeleri, katılımcılarla sohbet etti.

        13 Nisan'a kadar açık olacak fuarda, yazar söyleşileri, imza günleri, paneller ve konferanslar düzenlenecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otomobil TIR'ın altına girdi! Can kayıpları var!
        Otomobil TIR'ın altına girdi! Can kayıpları var!
        Daha 2 yaşında... Bunun adı: Akran zorbalığı! Kreşte dehşet!
        Daha 2 yaşında... Bunun adı: Akran zorbalığı! Kreşte dehşet!
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!
        Motosiklet tamirhanesine silahlı saldırı!
        Motosiklet tamirhanesine silahlı saldırı!
        Trabzonspor maçında Mourinho'dan takıma neşter!
        Trabzonspor maçında Mourinho'dan takıma neşter!
        "Faiz oranlarını düşür, siyaset yapmayı bırak"
        "Faiz oranlarını düşür, siyaset yapmayı bırak"
        Tavuk döner zehirlenmesinde 'salmonella' uyarısı: Ölümle sonuçlanabilir
        Tavuk döner zehirlenmesinde 'salmonella' uyarısı: Ölümle sonuçlanabilir
        Çin'den ABD'ye nadir toprak element kısıtlaması
        Çin'den ABD'ye nadir toprak element kısıtlaması
        Kalp krizinde 'ilk 5 dakika' uyarısı!
        Kalp krizinde 'ilk 5 dakika' uyarısı!
        Babasını vuran kayınpederini vurdu! Dünür kavgasında çifte ölüm!
        Babasını vuran kayınpederini vurdu! Dünür kavgasında çifte ölüm!
        Tek tek yanıt verdi
        Tek tek yanıt verdi
        EPDK açıkladı: Elektriğe yüzde 25 zam
        EPDK açıkladı: Elektriğe yüzde 25 zam
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 modern kara film
        En iyi 5 modern kara film
        Milyarderlik hikâyesi
        Milyarderlik hikâyesi
        ABD Başkan Yardımcısından açıklamalar
        ABD Başkan Yardımcısından açıklamalar
        Saati neden sol bileğe takıyoruz?
        Saati neden sol bileğe takıyoruz?
        Ülkeye dönmeleri için para, uçak bileti ve otelde konaklama imkanı
        Ülkeye dönmeleri için para, uçak bileti ve otelde konaklama imkanı
        Yorgunluk mu, hastalık mı, yoksa alışkanlık mı?
        Yorgunluk mu, hastalık mı, yoksa alışkanlık mı?
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!

        Benzer Haberler

        Sapanca Gölü'nde balıkçılar, 'hayalet' ağlara takılmış binlerce ölü balık b...
        Sapanca Gölü'nde balıkçılar, 'hayalet' ağlara takılmış binlerce ölü balık b...
        Sakarya'da usulsüz çakar kullanımına 285 bin lira ceza
        Sakarya'da usulsüz çakar kullanımına 285 bin lira ceza
        Halk otobüsünde unutulan altın dolu çantayı sahibine teslim etti
        Halk otobüsünde unutulan altın dolu çantayı sahibine teslim etti
        İçinde ukde kalan hukuk tahsilini 74 yaşında tamamlayıp avukatlığa başladı
        İçinde ukde kalan hukuk tahsilini 74 yaşında tamamlayıp avukatlığa başladı
        Ormana hurda atan kişi, tepki gösteren vatandaşa 'İki tane sunta attık ya,...
        Ormana hurda atan kişi, tepki gösteren vatandaşa 'İki tane sunta attık ya,...
        Adliye önündeki bıçaklı kavgada 3 tutuklama
        Adliye önündeki bıçaklı kavgada 3 tutuklama