Stat:YeniSakarya Atatürk
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Samet Özkul, Mehmet Sıraç Akpınar
Sakaryaspor: Szumski, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun, Aabid, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 75 Serkan Yavuz), N'koulou, Burak Altıparmak, Mendy (Dk. 75 Emircan Altıntaş), Burak Çoban, Simon (Dk. 58 Emre Demir), Ozegovic (Dk. 88 Ömer Şişmanoğlu)
Adanaspor: Nurullah Aslan, Candeias, Orkan Çınar (Dk. 65 Mehmet Feyzi Yıldırım), Donkor, Fatih Kurucuk, Harun Alpsoy (Dk. 77 Yasin Arda Midiliç), Yusuf Can Esendemir, Cem Güzelbay (Dk. 88 Doğukan Emeksiz), Süleyman Koç, Elias Durmaz (Dk. 88 Metehan Altunbaş), Cikalleshi
Goller: Dk. 59 Cikalleshi (Adanaspor), Dk. 61 Kahraman Demirtaş, Dk. 83 Ozegovic (Penaltıdan) (Sakaryaspor)
Kırmızı kart: Dk. 82 Yusuf Can Esendemir (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 35 Elias Durmaz, Dk. 76 Nurullah Aslan, Dk. 83 Candeias, Dk. 90+3 Doğukan Emeksiz (Adanaspor), Dk. 43 Kahraman Demirtaş (Sakaryaspor)
SAKARYA
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