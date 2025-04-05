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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 18:07 Güncelleme: 05.04.2025 - 18:07
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YeniSakarya Atatürk

        Hakemler: Davut Dakul Çelik, Samet Özkul, Mehmet Sıraç Akpınar

        Sakaryaspor: Szumski, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun, Aabid, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 75 Serkan Yavuz), N'koulou, Burak Altıparmak, Mendy (Dk. 75 Emircan Altıntaş), Burak Çoban, Simon (Dk. 58 Emre Demir), Ozegovic (Dk. 88 Ömer Şişmanoğlu)

        Adanaspor: Nurullah Aslan, Candeias, Orkan Çınar (Dk. 65 Mehmet Feyzi Yıldırım), Donkor, Fatih Kurucuk, Harun Alpsoy (Dk. 77 Yasin Arda Midiliç), Yusuf Can Esendemir, Cem Güzelbay (Dk. 88 Doğukan Emeksiz), Süleyman Koç, Elias Durmaz (Dk. 88 Metehan Altunbaş), Cikalleshi

        Goller: Dk. 59 Cikalleshi (Adanaspor), Dk. 61 Kahraman Demirtaş, Dk. 83 Ozegovic (Penaltıdan) (Sakaryaspor)

        Kırmızı kart: Dk. 82 Yusuf Can Esendemir (Adanaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 35 Elias Durmaz, Dk. 76 Nurullah Aslan, Dk. 83 Candeias, Dk. 90+3 Doğukan Emeksiz (Adanaspor), Dk. 43 Kahraman Demirtaş (Sakaryaspor)

        SAKARYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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