Anadolu Otoyolu'nda üstyapı onarım ve yenileme çalışması yapılacak

Anadolu Otoyolu'nun Kınalı Kavşağı ile Gümüşova arasında yapılacak üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle yolda kesimler halinde şerit daraltma işlemi uygulanacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, otoyolun Kınalı Kavşağı ile Gümüşova arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Bu kavşaklar arasında kesimler halinde çalışılacak ve şerit daraltma yapılarak trafik diğer şeritlerden verilecek.

Bugün 21.00'de başlayacak çalışmalar, yenileme ve onarım bitene kadar her gün 21.00-07.00 saatlerinde yürütülecek.