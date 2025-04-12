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        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Sakarya'da protesto edildi

        Sakarya'da sivil toplum kuruluşu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 17:42 Güncelleme: 12.04.2025 - 17:53
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        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Sakarya'da protesto edildi
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        Sakarya'da sivil toplum kuruluşu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Demokrasi Meydanı'nda İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde bir araya gelen grup adına açıklama yapan Suriyeli Abdurrahman Genco, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

        Bunlardan 17 bin 210'unun çocuk, 11 bin 378'inin kadın olduğunu aktaran Genco, şöyle konuştu:

        "Ne yazık ki bu açıklama yapılırken bile bu acı tablo derinleşmeye devam ediyor. Soruyoruz, daha kaç can gitmeli ki vicdanlarımız sarsılsın, daha kaç çocuk parçalanmalı ki kalplerimiz kıpırdasın? Nerede Ümmet-i Muhammed'in omuz omuza duruşu, nerede kardeşlik hukukumuz, nerede adalet terazimiz?"

        Genco, bir halk göz göre göre yok edilirken seyirci kalmanın aczin değil, zulmün ta kendisi olduğunu vurgulayarak, "Bu sadece Gazze değildir, Doğu Türkistan'da zulüm gören kardeşlerimizi, Sudan'da savaşın ortasında açlık ve yoklukla direnen canlarımızı, Arakan'da yakılan köyleri, sürgün edilen Müslümanları, Yemen'de yıllardır bombalanan çocukları da unutmadık, unutmayacağız. Zulüm nerede varsa biz oradayız çünkü biz bir coğrafyanın değil, bir ümmetin evlatlarıyız." ifadelerini kullandı.

        Açıklamanın ardından İsrail'in Gazze'de insanları katletmesi kefen giyilerek protesto edildi.

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